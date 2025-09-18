Puola haluaa hyödyntää Ukrainan osaamista ja taitoja droonisodankäynnissä, puolustusministeri Władysław Kosiniak-Kamysz sanoi torstaina, kun maat ilmoittivat yhteisen miehittämättömien järjestelmien operatiivisen ryhmän perustamisesta. Lausunnoista kertoo uutistoimisto Reuters.
– Haluamme hyödyntää tietotaitoanne, ja haluamme, että puolalaiset yritykset – sekä julkiset että yksityiset – voivat osallistua tähän yhteistyöhön, Kosiniak-Kamysz sanoi lehdistötilaisuudessa Kiovassa.
Kuvituskuvassa Puolan pääministeri Donald Tusk ja puolustusministeri Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ja asevoimien esikunnan apulaispäällikkö, kenraaliluutnantti Stanisław Czosnek vierailulla ilmavoimien harjoitusalueella Puolassa syyskuussa 2025.European Pressphoto Agency EPA
Ukraina puolestaan antaa Puolalle pääsyn järjestelmiin, jotka seuraavat Puolaa kohti tulevia drooneja, Reuters kertoo.
Juttu päivittyy.