Venäjän presidentinhallinnon apulaisjohtaja Dmitri Kozak on eronnut tehtävästään.
Dmitri Kozakin eron vahvistaa Kreml, kertoo uutistoimisto Reuters.
Se ei kuitenkaan kertonut syytä eroon tai Kozakin tulevia suunnitelmia.
RBC-uutistoimisto oli uutisoinut aiemmin, että Kozak oli lähettänyt erokirjeen ja harkitsi erilaisia vaihtoehtoja siirtyäkseen liike-elämään.
– Voin vahvistaa, että Dmitri Nikolajevitš Kozak on eronnut. Omasta pyynnöstään, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kommentoi Reutersin mukaan.
Kozakia on pidetty presidentti Vladimir Putinin luottomiehenä.
Amerikkalaislehti The New York Times kertoi elokuussa, että ukrainalaissyntyinen Kozak olisi vuonna 2022 neuvonut Putinia olemaan hyökkäämättä Ukrainaan.
Hänen väitetään myös kehottaneen Putinia aloittamaan rauhanneuvottelut.