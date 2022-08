Mika Aaltolan mukaan venäläisten viisumit yllättivät Suomen housut kintuissa: "Puheet sanktioista eivät vastaa todellisuutta, jos reikiä ei tilkitä"

Venäjän helmikuinen suurhyökkäys Ukrainaan on ollut yksi yllätysten sarja.

Retoriikka on ollut kovaa, eivätkä puheet Venäjän jättämisestä kansainvälisen yhteisön ulkopuolelle ole olleet mitenkään poikkeuksellisia.

– Sanktioiden kierto on yllättävän helppoa. Tämä näkyy eri maiden kohonneissa vientitilastoissa Venäjälle, Aaltola jatkaa.

Suomenkaan kauppa Venäjän kanssa ei ole loppunut kuin seinään vaikka se sodan alkuvaiheessa romahtikin ja on kokonaisuudessaan edelleen huomattavasti viime vuotta alhaisempaa.

Pakotteet uhkaavat jäädä "julistavaksi elehtimiseksi"

Venäläisistä on tullut monin paikoin eteviä pakotteiden kiertäjiä.

Tämä ei toki sinällään ole yllättävää, sillä esimerkiksi venäläisillä on aiempien lievempien sanktioiden aikana ollut aikaa jo tottua siihen, että jotkin asiat täytyy tehdä vähän hankalammin.

– Esimerkiksi Uzbekistanista on tullut Venäjän turismin ykköskohde. Osittainen syy on länsimaissa toimivien pankki- ja luottokorttien hankkiminen, Aaltola jatkaa.

Venäläisten matkakohteita rajoittaa tällä hetkellä se, että maasta lähtevä lentoliikenne on merkittävästi rajoittunut. Vaikka esimerkiksi Helsingissä venäläisturistit eivät olekaan harvinainen näky, ovat lennot Venäjän ja Suomen välillä toistaiseksi historiaa.

Sanktioiden kiertämisellä on hintalappu

Esimerkiksi metallikauppa Turkin ja Venäjän välillä on alkanut kukoistaa kauppayhteyksien Eurooppaan mutkistuttua, Reuters uutisoi.

– Sitten on EU-maita, joiden näkökulmasta sanktiot ovat huono idea, koska Venäjä nyt vaan on mahtava, Aaltola väittää.

Ilmeinen esimerkki tästä on Unkari, jolla on läheiset suhteet Kremliin ja joka on myös suhtautunut kovin penseästi pakotepaketteihin.