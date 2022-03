Annika Saarikko HS:ssä: Jokaisen suomalaisen on varauduttava tinkimään elintasostaan

Elintasostaan on jouduttava tinkimään – asia on vaikein pienituloisille.

– Tämä aika on sellainen, että jostain totutusta voi joutua tinkimään. Suomen on sopeuduttava arvaamattomaan Venäjään, ja jokaisen suomalaisen on sopeuduttava sen seurauksiin, Saarikko sanoo HS:lle.