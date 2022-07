Venäläismedia: Suomessa kaltoinkohdellaan venäläisturisteja – "Kaikki otetaan pois, edes takkia ei myydä"

Venäläisten matkailijoiden vapaa liikkuminen Suomeen ja Suomen kautta muualle Eurooppaan on viime aikoina herättänyt ihmetystä. Suurimmat eduskuntaryhmät ovat valmiita kieltämään turistiviisumien myöntämisen venäläismatkailijoille Ukrainan sodan vuoksi.

Moskovski Komsomolets-lehden jutun otsikko kuuluu "He vievät kaiken, eivät myy takkeja": Venäläiset järkyttyivät vastaanotosta Suomessa". Jutussa kerrotaan tullivirkailijoiden käyttämistä ankarista menetelmistä: lehden mukaan virkailijat pitävät nyt kaikkia venäläisiä maahantulijoita rikollisina. Jutusta uutisoi ensimmäisenä Suomessa Ilta-Sanomat .

"Saimme sentään pitää vesipullomme"

Suomeen ei ole venäläismedian mukaan helppoa päästää, koska junat Venäjän ja Suomen välillä eivät edelleenkään kulje ja bussiliput on myyty loppuun syksyyn saakka. Lisäksi viisumijonot ovat pitkät. Moskovski Komsomolets -lehdelle haastattelun antaneella pietarilaisella Veronikalla oli tässä tapauksessa onnea, sillä hänellä sattui vielä olemaan voimassa Schengen-viisumi, jolla pystyi matkustamaan Suomeen.

– Meille ilmoitettiin, että kannattaa heittää pois kaikki ruoat, sillä edellisenä päivänä suomalaiset olivat vaatineet turisteja heittämään pois jopa veden ja voileivät. Me saimme sentään pitää vesipullomme, nainen sanoo.

Ostosreissut Suomeen nyt turhia

Aiemmin monet Pietarissa asuvat tekivät päiväretkiä Suomeen ja kävivät ostoksilla. Nyt vastaavissa ostosmatkoissa ei Veronikan mukaan ole enää mitään järkeä, koska lista tavaroista, joita ei saa viedä maasta, on suuri.

– Tullin verkkosivuilla on uudet säännöt. Ei voi tuoda mitään yli 300 euron arvoista. Jos suomalaismyyjät näkevät, että ostaja on venäläinen, he eivät myy mitään. Näimme, kun jollekin ei myyty kaupassa tavallista takkia, Veronika sanoo.