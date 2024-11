Suomessa havaittu antibiooteille vastustuskykyistä hinkuyskää

"Osattu odottaa"

Viime vuosina antibiooteille vastustuskykyiset bakteerikannat ovat THL:n mukaan yleistyneet voimakkaasti Kiinassa. Vastustuskykyisten kantojen ilmaantumista Eurooppaan on siksi osattu odottaa. Myös esimerkiksi Ranskassa on tänä vuonna raportoitu uusi antibiooteille vastustuskykyinen bakteerilöydös.



Yksittäisen vastustuskykyisen bakteerikannan löytyminen Suomesta on THL:n mukaan kuitenkin hyvä merkki siitä, että seurantajärjestelmät toimivat.



Pahimmillaan hinkuyskä voi olla hengenvaarallinen tauti alle 1-vuotiaille ja erityisesti vastasyntyneille, jotka eivät ole ehtineet saada yhtäkään rokoteannosta hinkuyskää vastaan tai joiden äitejä ei ole rokotettu raskauden aikana.



THL on suositellut elokuusta 2024 lähtien hinkuyskärokotteen tehosteannosta raskaana oleville.