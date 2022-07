Somevaikuttaja listasi seitsemän asiaa, joista "elegantin naisen" on syytä vaieta – oletko samaa mieltä?

1) Älä koskaan kerro suunnitelmistasi

2) Älä kerro raha-asioistasi muille

3) Älä puhu rakkauselämästäsi

– En usko, että on olemassa vain yhtä oikeaa tapaa, jokainen voi itse päättää, miten tekee. Minun näkemykseni kuitenkin on se, että ei ole fiksua kertoa rakkausasioista kovin paljon.

– On ok olla haavoittuvainen ja kertoa asioista maailmalle ja läheisille ihmisille.

4) Älä koskaan jaa kenenkään toisen luottamuksellisia asioita

Anna uskoo, että elegantti nainen ei koskaan juoruile. Toisaalta hän sanoo, että on kahdenlaisia juoruja, joista toinen kategoria on hyväksyttävämpää kuin toinen: neutraalisti tai positiivissävytteisesti juoruile on aika harmitonta. Pahantahtoiset juorut toisten henkilökohtaisista asioista tai toisen sinulle uskomista intiimeistä yksityiskohdista eteenpäin kertominen ikään kuin viihdykkeenä muille on sen sijaan ikävämpi temppu.