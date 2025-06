Suora lähetys: Osa Suomen pisimmästä sillasta aukeaa – kuka ylittää sen ensimmäisenä?

Ihmisiä kehotetaan pukeutumaan kansallispukuun tai ulkoiluvaatetukseen Kruunusiltojen avajaisissa. MTV Uutiset seuraa avajaistunnelmia Merihaansillalta kello 16.50 alkaen.

Helsinkiin rakennettavan Kruunusillat-yhteyden kolmesta sillasta ensimmäinen avataan tänään jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Silta aukeaa tänään yleisölle kello 17. Avajaistapahtuman pukukoodiksi on ilmoitettu kansallispuku tai muu ulkoiluun sopiva vaatetus.

Voit seurata sillan aukeamista suorana artikkelin yläosasta kello 16.50 alkaen.

Kruunusillat-yhteyteen kuuluu kolme uutta siltaa: Merihaansilta, Kalasataman ja Korkeasaaren välinen Finkensilta ja Korkeasaaresta Laajasaloon johtava Kruunuvuorensilta.

Finkensilta avataan jalan liikkuville Korkeasaaren eläintarhan asiakkaille elokuussa. Kruunuvuorensilta avataan jalankululle ja pyöräliikenteelle keväällä 2026. Raitiotien matkustajaliikenne alkaa vuonna 2027.

Merihaansillan pituus on 422 metriä. Raitiotie kulkee Merihaansillan keskellä. Sekä sillan pohjois- että eteläreunassa on jalkakäytävä. Eteläreunassa on myös neljä metriä leveä pyörätie.

Valmistuessaan Kruunuvuorensilta on Suomen pisin silta.