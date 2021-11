Linnan juhliin kutsuttu Mira Potkonen ehti valita asunsa muotisuunnittelijan – näin hän kommentoi juhlien peruuntumista

Aiemmin kerrottiin, että mukaan itsenäisyyspäivän Linnan juhlat järjestetään tänä vuonna erityisjärjestelyin . Nyt presidentti on kuitenkin päättänyt perua juhlavastaanoton kokonaan nopeasti heikentyneen koronatilanteen vuoksi. Tänä vuonna kutsun saaneet ovat kuitenkin kutsuttuja myös ensi vuoden juhliin, mikäli sellaiset voidaan järjestää.

– Jotenkin tämän osasi aavistella, kun tilannetta on seuraillut. Pelkäsin pahinta, että näin saattaa käydä, nyrkkeilijä kommentoi MTV Uutisille juhlien peruuntumista.

Vaikka kutsu siirtyi vuoden päähän, on Potkonen edelleen iloinen siitä, että saa kunnian osallistua perinteikkääseen tapahtumaan.

– Sehän on älytön kunnia, että on omalla työllä voinut vaikuttaa sillä tavalla, että ansaitsee paikan itsenäisyyspäivän vastaanotolle. Se on kunnia. Upea juttu, Potkonen kertoi.