Sointu Borg kertoo kokeneensa ikäkriisin 25-vuotiaana: "Ajattelin, että olin epäonnistunut kaikessa"

Sointu Borg täytti 33 vuotta.

Yrittäjä Sointu Borg täyttää 30. kesäkuuta 33 vuotta. Borg jakoi Instagram-tilillään otoksen, jonka yhteydessä kertoo "kolmekymppisyyden" olevan elämänsä parasta aikaa.

– Aivan heittämällä. Peittoaa parikymppisyyden 10-0. Vuosien kertymisessä on jotain kaunista. Se on etuoikeus. Olen lukenut monta artikkelia siitä, minkä ikäisenä ihmisen elämänlaatu on huipussaan. Uskon, että niitä ”huippuhetkiä” pitää luoda aktiivisesti itse, hän kirjoittaa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Borg kertoo postauksessaan saaneensa kirjansa julkaisun jälkeen paljon viestejä, joissa moni kertoi kokevansa ahdistusta omasta iästään.

– Been there done that. Mulle iski paha ikäkriisi 25-vuotiaana. Ajattelin, että olin epäonnistunut kaikessa. Meihin on iskostettu tarkka ohjekirja siitä, minkä ikäisenä pitäisi olla mikäkin ”suoritus” tai ”merkkipaalu” takataskussa. Mutta kaikki se on illuusiota, ainakin omasta mielestä.

Hän kertoo itse toivovansa jonkun ravistelevan hänet hereille, jos alkaa joskus ahdistumaan vuosien kertymisestä.

– Jokainen eletty vuosi on lahja, osa helpompia kun toiset, mutta tämä on oppimatka, josta ei valmistu koskaan. Se tekee elämästä jännittävää. Ajatus siitä, että on ”liian vanha” tekemään asioita x ja y on korvien välissä, ympäristön meihin heijastamaa epävarmuutta, hän summaa.