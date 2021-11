Diili-voittaja Sointu Borg haluaa puhua rahasta avoimesti ja painottaa, ettei pieniä tuloja tarvitse hävetä: "Olen itkenyt himassa, että millä maksan vuokrani"

Rohkeasta henkilöbrändistään tunnettu yrittäjä Sointu Borg eli puolitoista vuotta sitten Kelan yrittäjän asumistuella syöden Pirkan hernekeittoa ja palautellen pulloja. Kotona hän itki, miten saa vuokransa maksettua. Koronakriisi romahdutti sekä tapahtuma-alan yrittäjänä toimivan Borgin että tämän muusikkopuolison tulot.

Borg omistaa Vip- ja messuemäntiä välittävän Viphost-Finland-yrityksen. Rahassa hän ei uinut ennen koronakriisiäkään, mutta oma yritys mahdollisti opintojen rahoittamisen. Valmistumisensa jälkeen Borg oli asennoitunut siirtymään täysipäiväiseksi yrittäjäksi.

– Sitten kun kaikki meni, niin siinä tuli vähän semmoinen lohduttomuus, ja sitten tuli juurikin vähän kuin semmoinen kriisi, että okei, jos tämä tapahtuma-ala ei alakaan ikinä tästä virkoamaan, niin mitä minä haluan elämälläni tehdä, Borg kertoo.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kaikesta huolimatta Borg ajattelee tulojen romahduksen olleen hänelle kasvattava kokemus.

– Nytkin kun on ollut paljon keikkaa, vaikka olen ollut tosi väsynyt, niin arvostan niin paljon sitä, että minulla on töitä. Koska siitä on alle 2 vuotta, kun olen itkenyt himassa, että millä maksan vuokrani, hän sanoo.

Nykyään Borg käyttää rahaa muun muassa vuokraan ja laskuihin. Hieman kasvanut kassavirta mahdollistaa myös esimerkiksi shoppailun.

– Nyt olen opetellut vähän säästämään ja sijoittamaan, ja nythän minä olen ensimmäistä kertaa siinä tilanteessa, että minulla jää vähän jotain ylimääräistä. Tässä on joutunut ihan miettimään, että mihin sitä rahaa käyttäisi, hän kertoo.

Jos kuva ei näy, voit katsoa sen tästä.

Borg suhtautuu rahaan varoen

Puolisentoista vuotta sitten äkillisesti laihistunut kukkaro toimi kimmokkeena sille, että Borg haki mukaan Diili-ohjelman 7. tuotantokaudelle, jonka hän myös voitti.

Diili-voitto toi Borgille uusia tulonlähteitä, sillä esimerkiksi kasvanut seuraajien määrä mahdollisti somella tienaamisen. Mitään Borg ei kuitenkaan ole saanut ilmaiseksi, vaan nykyisten tulojen taustalla on paljon 16 tuntisia työpäiviä ja valtava määrä uurastusta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Olenhan minä ihan loppu ja väsynyt, mutta se on minulla niin vahvassa muistissa, että kun ei tiedä millä maksaa laskut, niin jotenkin minulla on myös sellainen paniikki koko ajan, että nyt kun menee hyvin ja rahaa tulee, että jossain kohtaa se yhtäkkiä taas loppuu kaikki niin kuin seinään, hän jatkaa.

Borg alkoi pohtia suhtautumistaan rahaan vasta Diili-voiton jälkeen. Hän kertoo näkökulmansa mammonaan olevan hyvin erilainen kuin esimerkiksi hänen suuria yrityskauppoja tehneillä yhtiökumppaneillaan. Melko tuore tulotason romahtaminen pakottaa Borgin suhtautumaan rahaan varoen.

– Nytkin kun on ensimmäistä kertaa alkanut tienaamaan suht hyvin, niin jotenkin minulla on koko ajan semmoinen pelko perseessä, että tämä on liian hyvää ollakseen totta, ensi vuonna tämä loppuu kaikki seinään ja olen taas ikään kuin nollilla, hän selittää.

– Mutta minä olen oppinut myös sen, että kun elämässä on ollut semmoisia ajanjaksoja, että ei ole ollut hirveästi käyttörahaa, niin sieltä on aina noustu, on se taito selvitä, hän kertoo.

Borg kokee, että myös Diili-voitto loi hänelle tarpeen suhtautua rahaan varovaisesti.

– Minä tiedän, että esimerkiksi media seuraa miten minä tienaan. Ja olen huomannut, että alan äkkiä mennä sellaiseen kummalliseen noidankehään omissa ajatuksissani, että okei, ensi vuonna minun pitää vaikka tienata se 100 000 euroa, että ihmiset arvostavat minua, hän sanoo.

Samaan aikaan Borg kuitenkin kyseenalaistaa tienestitavoitteensa, sillä menestyksen ei hänen mukaansa tarvitse tarkoittaa satojen tuhansien eurojen vuosituloja. Joissain tilanteissa riittää, että ihminen elättää itsensä omalla intohimollaan.

Erikoisia työkeikkoja

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Borg on tehnyt elämänsä aikana paljon erilaisia työkeikkoja, joista osa erottuu joukosta erikoisuudellaan. Hän on rahan takia muun muassa esiintynyt taustatanssijana.

– Ja minä en osaa tanssia. Minulla on ollut niin outoja keikkoja! hän nauraa jatkaen, että hänelle on tarjottu rahaa vaikka ja mistä.

Kaikkia hänelle tarjottuja työtarjouksia Borg ei kuitenkaan ole ottanut vastaan. Nuorempana hänelle on esimerkiksi ehdotettu luksus escort-keikkoja, joista olisi tienannut viikossa kymmeniä tuhansia euroja.

– Olen vähän huolissani tästä nykypäivän sugar daddy-kulttuurista. Ehkä juurikin se, että kun nuoret näkevät niin paljon somessa Balenciaga-hupparia ja Chanelin laukkua, että siitä tulee yhtäkkiä normi, Borg sanoo.

– Minun nuoruudessani olit vielä cool, jos sinulla oli Lacosten kengät. Ne olivat jonkun 60 euroa ja minä en saanut niitäkään, hän muistelee.

Jos kuva ei näy, voit katsoa sen tästä.

Risuja ja ruusuja avoimesta puheesta

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Rehellisistä ulostuloistaan tunnettu Borg haluaa puhua rahasta avoimesti, sillä hän tietää Suomessa olevan valtava määrä esimerkiksi työttömiä ihmisiä sekä pienituloisia opiskelijoita. Vielä kaksi vuotta sitten 20 euroa oli hänelle itselleenkin iso raha.

Borg on saanut muun muassa someseuraajiltaan kiitosta tavastaan puhua avoimesti taloudestaan. Hän pitää myrkyllisenä sitä, että moni elää somessa materialistista unelmaa, joka voi todellisuudessa olla esimerkiksi osamaksuilla rahoitettua. Borg haluaa olla esikuva, joka painottaa, ettei pieniä tuloja tarvitse hävetä.

– Tosi moni ihminen elää vielä Suomessa alle köyhyysrajan, ja siinä ei ole mitään hävettävää, hän sanoo.

Kaikki palaute ei kuitenkaan ole positiivista. Borg kertoo saavansa kuulla päivittäin esimerkiksi LinkedInissä, ettei hänellä ole näyttöä, eikä hän ole katu-uskottava yrittäjä. Hän pitää palautteita hölmöinä, sillä suurella osalla yrittäjistä ei ole taustallaan esimerkiksi valtavia yrityskauppoja.

– Mielestäni on parempi normalisoida, että vastavalmistunut ihminen yleensä on ihan persaukinen ja siinä ei ole mitään peiteltävää, hän sanoo.