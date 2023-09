Sofian asiakkaat ilahtuvat tuuheista kainalokarvoista ja pissajutuista – millaisia fetissipyyntöjä seksityöntekijä saa?

Seksityöntekijä Sofia Sarkavan kodin seiniä koristaa seksuaalista vapautta alleviivaavat lauseet. Kirjahyllyä koristavat seksiin liittyvät tietokirjat.

Sarkava, työnimeltään Lady Clitter, on seksityöntekijä ja seksuaalikasvattaja. Hän on toiminut seksityöntekijänä kolme vuotta ja tarjoaa myös fetisseihin liittyviä palveluja.

Mutta mikä hänen mielestään on yleisin fetisseihin liittyvä myytti?

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Monilla saattaa olla se ajatus, että ihmiset, joilla on fetissejä, ovat tosi outoja pervoja tai he ovat jotenkin sairaita.

Sarkava kumoaa myytin ja alleviivaa, että fetissien toteuttamista pyytävät asiakkaat ovat aivan normaaleja – "ystävällisiä tavan tallaajia".

Kainalokarvoista pissaleikkeihin

Selvitysten mukaan jalkafetissi on yksi yleisimpiä fetissejä. Myös Sarkavalta pyydetään jalkafetissitoiveita. Toiveet vaihtelevat.

– On pyydetty, että runkkaan ihmistä jaloillani ja sitten on haluttu ihan valokuvia jaloista. Nämä ovat sellaisia, mitä multa on eniten pyydetty.

Erityisen iloinen Sarkava on siitä, että hänen kainalokarvoillensa riittää kysyntää. Koronakeväänä hän alkoi kasvattaa kainalokarvoja “lockdown -vitsinä”, mutta oli epävarma, karkottavatko karvat asiakkaat. Toisin kävi.

– On ollut ihanan vapauttavaa huomata, miten jotkut ovat niin paljon fiilistelleet mun karvoja. Mulla on ollut muutama asiakaskohtaaminen, missä ihmiset ovat itkeneet onnesta, kun he ovat nähneet mun kainalokarvat.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Sarkava toteuttaa myös joitain pissaan liittyviä fetissejä, mutta etänä. Viestitellen tai puhelimessa voi puhua tuhmia. Toisinaan palveluun kuuluu kuvien ottamista.

– Pissafetississä voi esimerkiksi kuvailla vessahädän tunnetta. Se on vähän sama kuin orgasmin edgettäminen eli tekee samaa pissan kanssa. Kuvailee, miten se tunne pahenee ja pahenee.

Olenko outo?

Fetisseihin liittyy häpeää ja paljon vääriä uskomuksia. Moni saattaa yhdistää sanan fetissi juuri pervouteen tai "rajuun" seksuaaliseen mieltymykseen.

Parisuhdeterapeutti Susanna Syldin mukaan fetissit ovat monesti paljon "kesympiä" kuin käsityksemme niistä.

Entä onko mieltymys vaikkapa isoihin rintoihin fetissi? Juttu jatkuu videon alla.

1:39 Onko mieltymys isoihin rintoihin tai jättipeniksiin fetissi vai ei? Katso vastaus videolta.

Sarkava on huomannut fetisseihin liittyvän häpeän. Varsinkin uudet asiakkaat jännittävät.

– Yleensä, kun asiakas tulee ensimmäisen kerran kysymään jotain palvelua, huomaa, että heitä jännittää, vaikka he kysyisivät asiaa viestitse.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Mulla on ollut asiakkaita, jotka koko session ajan kyselee, että ovatko he outoja, kun pyytävät tällaista. He haluavat tietää, etteivät ole yksin sen asian kanssa.

Fetissi saatetaan salata kumppanilta

Osa Sarkavan asiakkaista ei pysty toteuttaa fetissiään parisuhteessa. Pahimmassa tapauksessa fetissistä ei ole edes mainittu kumppanille.

Sarkava painottaa, ettei ole terapeutti, vaikka tapaamiset toisinaan liippaavatkin terapiaistuntojen aiheita.

– On ollut ihmisiä, jotka ovat kertoneet, että eivät pysty puhumaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioita kumppaninsa kanssa. Joko kyseessä on joku fetissi tai suhteessa ei ole ollenkaan seksiä.

Sarkava on iloinen, että on pystynyt luomaan asiakkaille turvallisen tilan, missä voi kokeilla ja päästä toteuttamaan itseään.

– Koen seksuaalisen moninaisuuden ja sen mistä voi kiihottua todella kiehtovana ja kauniina, enkä hävettävänä asiana. Toivon, että muutkin ihmiset näkisivät ihanana asiana sen, että on joku juttu, mistä tykkää.

Miten fetissit syntyvät? Miten fetissejä voi toteuttaa ja kenen kanssa? Katso alta koko Seksimyytit-sarjan kolmas jakso.

14:40 Millaisia fetissejä on? Miten ne syntyvät?

Seksimyytit-sarjan ensimmäisessä jaksossa selvitetään, miten eturauhanen liittyy miehen nautintoon ja millaiset seksilelut ovat peniksellisten suosiossa. Katso kolmas jakso tästä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Onko imetys luotettava ehkäisykeino, entäpä keskeytetty yhdyntä? Seksimyytit-sarjan toisessa jaksossa murretaan ehkäisymyyttejä. Katso jakso nyt MTV Katsomossa.