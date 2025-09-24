Snookertähdet Kyren Wilson ja Shaun Murphy ovat kuluvan vuoden aikana toitottaneet mediassa sitä kumpi heistä on lajin paras restipelaaja. Kilpaveli Chris Wakelinin pitää keskustelua naurettavana.
Wilson ja Murphy ovat taiturimaisia niin sanotun apukepin eli restin käyttäjiä snookerpöydällä. Kun MTV Urheilu pyysi suomalaisia lajituntijoita Aki Kauppista ja Robin Hullia kokoamaan täydellisen pelaajan snookerin eri osa-alueita hyödyntäen, Wilson nousi kaksikon arvioissa kärkeen restiosaajana. Murphy jäi arvioissa niukasti toiseksi.
Wakelinin mielestä Wilsonin ja Murphyn tulisi keskittyä johonkin muuhun, sillä restipelillä on loppujen lopuksi hyvin pieni vaikutus ottelutuloksiin.
– Rehellisesti sanottuna se on mielestäni melko säälittävää, Wakelin kommentoi keskustelua Metrolle.
– Kyse on turhasta sapelien kalistelusta. Heidän pitäisi kasvaa aikuisiksi ja löytää jotain muuta keskusteltavaa.
Chris Wakelin yrittämässä pussitusta restin avulla Shanghai Masters -kisassa viime heinäkuussa.IMAGO/VCG/ All Over Press
Myös Suomen snookerhistorian ykköspelaaja Hull piti restin käyttöä kuriositeettina kootessaan täydellistä pelaajaa.
– Tämä on minulle käytännössä hyödytön taito, minkä takia pelaajat harjoittelevat nykyään paljon lyömistä myös heikommalla kädellään, Hull perusteli.
Wilson on julistanut itsensä maailman parhaaksi restipelaajaksi. Wakelinin turhana pitämä keskustelu sai alkunsa, kun Murphy kehui Wilsonia etevimmäksi restipelaajaksi kukistettuaan tämän Masters-finaalissa viime tammikuussa. Murphy pelasi läpi kyseisen arvoturnauksen lyömättä kertaakaan ohi restin avulla.
– Saatan olla hieman häntä tarkempi, mutta mielestäni hänen lyöntivalikoimansa restillä on laajempi kuin minulle, Murphy sanoi.