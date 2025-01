Dartsin ja snookerin välinen kiista ratkesi? Luke Littler vahvisti Ronnie O'Sullivanin arvion

Dartsin tuore maailmanmestari Luke Littler on kertonut mielipiteensä iänikuiseen kiistakysymykseen tikkalajin ja snookerin välillä.

Kumpi on vaikeampi suorittaa, yhdeksän tikan lopetus dartsissa vai 147 pisteen maksimisarja snookerissa? Tätä kysymystä on punnittu vuosikaudet, ja usein mukaan vertailuun otetaan myös hole in one golfissa.

Golfin kyseinen sankariteko pudotetaan kuitenkin yleensä pois, sillä siinä voi onnistua myös tuurilla. Ysitikkainen ja maksimibreikki eivät onnistu ilman äärimmäistä taitoa.

Nyt mielipiteensä asiaan on antanut myös dartsin 17-vuotias sensaatiopelaaja Luke Littler. Englantilaisheittäjä saavutti viime viikolla maailmanmestaruuden lajihistorian ylivoimaisesti nuorimpana pelaajana.

– Luulen, että se on oltava 147. En tiedä snookerin sääntöjä, Littler kommentoi BBC:lle.

– Eikös siinä pussiteta punainen pallo ja sitten väripallo, ja tämä toistetaan useasti. Se on todella haastavaa. Sanoisin, että 147 on paljon vaikeampi (kuin ysitikkainen).

147 pisteen maksimisarjassa snookerpelaajan täytyy pussittaa vuorotellen 15 punaista ja 15 mustaa palloa. Tämän jälkeen pitää vielä putsata kuusi väripalloa pöydältä oikeassa järjestyksessä.

Maksimeja on tehty ammattilaiskiertueella reilut 200. Eniten niitä on lajilegenda Ronnie O'Sullivanilla (15).

Dartsin televisioitujen ysitikkaisten ennätys (11) on Phil Taylorin nimissä. Kaikkiaan niitä on tehty 96.

Littler onnistui tempussa vuosi sitten. Suoritus vaatii kahdeksan ison triplan heittämistä peräkkäin sekä vielä osumaa tuplaan yhdeksännellä tikalla.

O'Sullivan arvostaa darts-taiturien suorituksia, mutta pitää Littlerin tavoin 147 pisteen sarjaa haastavampana.

– Ehkä 147 on hieman vaikeampi, sillä se vaatii 36 lyöntiä, kun tikassa pitää onnistua vain yhdeksän kertaa, O'Sullivan on perustellut Eurosportin mukaan.

Snookerin maailmanmestari Shaun Murphy uskoo olevansa ainoa ihminen, joka on onnistunut 147:n ja ysitikkaisen lisäksi myös hole in onessa.

– En ole ainakaan tietoinen (kenestäkään toisesta). Menen jopa niin pitkälle ja sanon, etten välttämättä usko kenenkään onnistuvan siinä enää, Murphy kommentoi SPORTbiblelle viime syksynä.