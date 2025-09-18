Viime vuosina huimaa jälkeä snookerpöydällä tehnyt maailman ykköspelaaja Judd Trump otti itselleen täksi kaudeksi ison haasteen. Osaltaan sen vuoksi Trumpin uusi kausi onkin alkanut takellellen.

Trump rikkoi viime kauden ammattilaiskiertueella kaksi ennätystä. Ensinnäkin hän teki pelkästään viime kauden aikana 107 vähintään sadan pisteen lyöntisarjaa. Aiempi ennätys, 103, oli Neil Robertsonin nimissä kaudelta 2013–2014.

Tämän lisäksi Trump keräsi kauden turnauksista palkintorahaa ennätykselliset 1 680 600 puntaa eli lähes kaksi miljoonaa euroa.

Hän voitti Saudi Arabia Mastersin, UK Championshipin ja Shangai Mastersin, ja pelkästään näistä turnauksista tilipussi lihoi lähes miljoonan punnan edestä. Kolmen turnausvoiton lisäksi Trump pelasi finaalissa kolmessa muussakin turnauksessa.

Ranking-turnausten voittotilastossa (30 voittoa) Trump on neljännellä sijalla, edellään vain vanhemman sukupolven legendat Ronnie O'Sullivan (41), Stephen Hendry (36) ja John Higgins (33).

Tämän kauden alku ei kuitenkaan ole sujunut kovin lennokkaasti.

Heinä-elokuun Shanghai Mastersissa Trumpin turnaus päättyi puolivälierissä Mark Selbyä vastaan, pari viikkoa myöhemmin mestaruuden puolustaminen Saudi-Arabiassa päättyi heti ensimmäisellä kierroksella Oliver Linesin käsittelyssä. Kuun lopussa Trump voitti Wuhan Openissa kolme ensimmäistä peliään, mutta hävisi neljännesvälierissä Gary Wilsonille.

Parhaillaan käynnissä olevassa English Openissa Trump kohtaa tänään neljännesvälierissä Elliot Slessorin.

Trumpin mittapuulla heikkoa tulostasoa selittää osaltaan se, että hän päätti vaihtaa täksi kaudeksi uuteen keppiin.

– Tarvitsin lisää voimaa. Olen käyttänyt tätä keppiä nyt muutaman viikon ajan. Katsotaan, mitä tapahtuu, Trump sanoi TNT Sportsille aloitettuaan English Openin puhtaalla 4–0-voitolla Michael Holtista.

Muutos on huomattava, sillä edellinen keppi oli palvellut häntä peräti seitsemän vuoden ajan.

– En tykkää säätää keppien kanssa. Kun löydän hyvän, käytän sitä niin pitkään kuin mahdollista.

Trump on lajipiireissä tunnettu poikkeuksellisen jykevästä cue poweristaan, lyöntivoimasta, jolla hän saa lyöntipalloon sellaisia kierteitä, joista monet kanssapelaajatkin voivat vain haaveilla.

– Viime vuosina alkoi olla jo vaikeaa saada palloon alakierrettä ja riittävästi voimaa. Keppi menettää muutaman vuoden jälkeen vähän puruvoimaansa. Se täytyy uusia aina silloin tällöin.

Trump sanoo suoraan, ettei ole vielä päässyt sinuiksi uuden työkalunsa kanssa, mutta ei halua selitellä asialla.

– On minun tehtäväni tottua siihen. Se ei ole täydellinen, ja se on hyvin erilainen kuin vanha keppini. Mutta tämä ei ole tekosyy. Olen kyllä harjoitellut ihan riittävästi.

– Olen pelannut tällä kaudella Saudi-Arabiaa lukuun ottamatta ihan mukiinmenevästi. Pelit eivät vain ole kääntyneet minulle. Kiinassa minulla oli epäonnea. Wilson pelasi hyvin voittaakseen sen pelin. Turnauksia on takana vasta vähän. Olisi aina kiva voittaa yksi heti alkuun, mutta vielä sitä ei ole tapahtunut, joten jatkan yrittämistä.

Uuteen keppiin siirtymisen vuoksi Trump kuitenkin sanoo lisänneensä harjoitusmääriään.

– Vaikka se olisi vain tunti tai kaksi lisää päivässä, se auttaa. Haluamme aina saada täydellisen kepin, ja pyrimme varmistamaan, että siinä on kaikki kunnossa.