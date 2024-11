Parempi kuin Ronnie O'Sullivan – tällaista snookerpelaajaa ei ole nähty

Lajin suomalaishistorian ylivoimainen ykköspelaaja Robin Hull sekä snookeria vuosikaudet selostanut Aki Kauppinen antoivat näkemyksensä kahdeksaan eri kategoriaan. Näiden pelin osa-alueiden ja ne suvereenisti hallitsevien tähtien avulla muodostui täydellinen snookerpelaaja.

Hullin ja Kauppisen tehtävänä oli valita snookerin eri kategorioihin osuvin edustaja aktiivipelaajista parhaassa mahdollisessa pelivireessään.

Lyöntitekniikka

Hull: Ronnie O'Sullivan

Tässä olisi kaksi mahdollista arviointitapaa: oikeaoppisuus ja sitten itse teho eli millaista lopputulosta tulee. Valitsen jälkimmäisen, enkä niinkään tekniikkaa ja lyöntilinjoja. Minulle lyöntivoimakkuuden kontrollointi viittaa lyöntitekniikan toimivuuteen. O'Sullivan on siinä paras. Sarjan tekeminen ja turvapeli ovat hänellä tosi kovaa luokkaa tämän takia. Vaikka hänen tekniikastaan voi sanoa, että se on mitä on, niin se läpilyönti pallosta on puhtaimpia, aivan siellä kärjessä.

Kauppinen: Kyren Wilson

Se on rakentamalla rakennettu, ja tämä on positiivisesti sanottu. Kovalla työnteolla aikaansaatu tekniikka, joka ei petä. Suoremmin ei voi liikuttaa keppiä – se on mahdotonta.

Yksittäisen pallon pussitus

Hull: Mark Williams

Kun pitää saada yksi hyvä lyönti paineistetussa tilanteessa hoidettua, niin Williams on se kaveri.

Kauppinen: Judd Trump

Tajuttoman hyvä. Hän on ollut aina mieletön pussittaja, minkä lisäksi hänen sarjantekokykynsä on kehittynyt valtavasti. Tästä kertoo jo kasassa olevat yli tuhat sadan pisteen sarjaa. Hänen parhaat pussituksensa ovat sellaisia, joihin ei kukaan muu yksinkertaisesti pysty.

Sarjan tekeminen (break building)

Hull: Ronnie O'Sullivan

Tähän on edes turha syöttää ketään muuta vaihtoehtoa. Se kontrolli, miten hän tekee sarjat ja mistä tilanteista – yksinkertainen valinta.

Kauppinen: Ronnie O'Sullivan

Ei kahta sanaa. Maaginen, ei tältä planeetalta.

Turvapeli

Hull: John Higgins

Osa pelaajista saattaa sulkeutua turvapelimoodiin, milloin peli menee sellaiseksi kyntämiseksi. Higginsilla on sellainen tyyli, jossa turvapeli on huippuluokkaa, mutta peli pysyy silti avoimena. Hänellä on niin sanottu kehittävä turvapelisilmä. Hyvin läheiseksi kakkoseksi valitsisin Mark Williamsin.

Kauppinen: Mark Selby

Niin hyvä pussittaja kuin Selby onkin, valtaosa ajattelee hänestä puolustavana pelaajana, jonka taktiset ominaisuudet ovat muista poikkeavat. Hän on monipuolinen, ja hänen aivonsa toimivat parhaiten silloin, kun hän laittaa vastustajaa todella pahasti liriin. Higgins pääsee aika lähelle Selbya.

Taktinen osaaminen

Hull: John Higgins

Hän pelaa turvapeliä aina kehittävästi, eikä pyri sulkemaan peliä. Pelinäkemys on parhaimmillaan omassa luokassaan.

Kauppinen: John Higgins

Häneltä löytyy yli tuhat sadan pisteen sarjaan, hän on onnistunut tiukoissa paikoissa. Turvapeli liittyy tähän (taktiseen osaamiseen) läheisesti. Higginsin pelissä onkin paljon samaa kuin Selbyn pelissä. Hänen hyökkäyspelistään on ehkä pikkuisen kadonnut vuosien myötä, mutta taktinen puoli ja turvapeli eivät ole kärsineet.

Henkinen vahvuus

Hull: Ronnie O'Sullivan/John Higgins

En pysty tekemään eroa tämän kaksikon välille. Suurvoittajilla on kyky hyödyntää kaikkia taitojaan isoissa tilanteissa. O'Sullivan on tässä mielessä poikkeava eläin, sillä hänellä on ennennäkemätön vapaus tällaisissa hetkissä. Higgins on paineputsauksissa ja takaa kirimisissä aivan omaa luokkaansa.

Kauppinen: Mark Selby

Ottaisin sellaisen lähestymisen, että kun hän pelaa tiukassa paikassa, niin viimeiseksi siitä tulee mieleen, että hänen pokkansa pettää. Hän on niin luotettava, ja todistetustikin hän kestää paineita. Yhtä helposti voisin laittaa tähän John Higginsin.

Restipeli

Hull: Kyren Wilson

Tämä on minulle käytännössä hyödytön taito, minkä takia pelaajat harjoittelevat nykyään paljon lyömistä myös heikommalla kädellään. Wilson menee tässä niukasti Shaun Murphyn edelle.

Kauppinen: Kyren Wilson

Hän on ylivoimainen. Shaun Murphy on yhtä selvä kakkonen.

Näyttävyys

Hull: Thepchaiya Un-Nooh

Silloin kun hänellä on täysi flow päällä, niin hän saa pelin näyttämään äärimmäisen helpolta. Siinä on nopeutta ja rentoutta. Tästä ovat monet ammattilaisetkin samaa mieltä. Häntä ei voi verrata huippupelaajien tehokkuuteen, mutta kun kaikki osuu kohdalleen, niin hänen pelinsä on ihan hullun näköistä. Siinä on selkeä eroa muihin.

Kauppinen: Ronnie O'Sullivan

Mikään ei voi olla niin kiehtovaa kuin hänen pelinsä. Silloin se on näyttävää. Hän tekee paljon isoja sarjoja ja uskaltaa.

Yhteenveto

Yllä olevat kahdeksan kategoriaa on arvotettu tässä jutussa niin, että lyöntitekniikka, yksittäisen pallon pussitus, sarjan tekeminen, turvapeli, henkinen vahvuus ja tekninen osaaminen kattaa jokainen 15 prosentin osuuden täydellisestä pelaajasta. Näyttävyys on puolestaan menestymisen kannalta hyvin vähäpätöinen ominaisuus. Myös restipelin osuus on arvioitu vähäiseksi. Nämä saavat viiden prosentin osuudet kumpainenkin.

Todellisuudessa pelin osa-alueet limittyvät paljon, ja osa niistä on yllä olevaa arviota tärkeämpiä tai vähemmän merkittäviä. Edellä mainituilla arvotuksilla täydellinen pelaaja rakentuu Hullin ja Kauppisen näkemysten perusteella seuraavanlaisesti:

Nimi Osuus täydellisestä

pelaajasta (%) Ronnie O'Sullivan 28,75 John Higgins 26,25 Mark Selby 15,00 Kyren Wilson 12,50 Judd Trump 7,50 Mark Williams 7,50 Thepchaiya Un-Nooh 2,50

Robin Hull nojasi vastauksissaan paljon vuonna 1975 syntyneeseen legendaariseen kolmikkoon O'Sullivan–Higgins–Williams, joka muodostaa epäilemättä lajin lahjakkaimman vuosikerran. Triolla on yhteensä 14 maailmanmestaruutta suhteessa 7–4–3.

Aki Kauppisen papereissa nousivat vahvasti esiin myös nelinkertainen maailmanmestari Selby, 41, sekä MM-titteliä puolustava, vuonna 1991 syntynyt Wilson.

Myös Trump on yltänyt kertaalleen maailmanmestariksi (2019). Vastausten "jokerikortti", thaimaalainen Un-Nooh on saavuttanut urallaan yhden rankingkisatittelin.