SM-liigatähti Petri Kontiola hyppäsi kiekkokaukaloista TV-hommiin – jatkoa luvassa? "Se oli käyntikortin tiputus"

37-vuotias Kontiola on tullut tutuksi rennonletkeänä kiekkohahmona, jolta irtoaa jos jonkinlaisia kommentteja. Keväällä Kontiola pääsi kokeilemaan uudenlaisia tehtäviä, kun hän hyppäsi pelaajan paikalta asiantuntijaksi.

Kontiola oli mukana C Moren MM-kisatiimissä. Hän jakeli näkemyksiään muun muassa Leijonien aamujäiltä, Helsingin lohkon otteluista kuin myös Mestareiden pöytä -osuuksissa.

– Sain aika vapaat kädet sen suhteen, että mistä lähdemme juttelemaan. Vierellä oli tosi hyviä ja mielenkiintoisia vieraita. Alussa vähän jännitti, mutta sitten kun sai otetta, niin muistilaput jäivät syrjään. Tuo oli kaiken kaikkiaan mainio kokemus. Nykyään kun katsoo televisiolähetyksiä, niin niitä seuraa vähän eri silmällä, kun tietää, että miten se lähetys oikein etenee. C Moren porukka, joka siinä ympärillä oli, hoiti kaiken rautaisella otteella. Mulla jäi tuosta piipahduksesta todella hyvä fiilis, Kontiola avaa kevään TV-kokemustaan MTV Urheilulle.

Nykypäivän urheilulähetyksistä löytyy oivia esimerkkejä siitä, miten entisistä pelaajista on tullut loistavia TV-juontajia. Suomesta tapetille voi nostaa Petri Pasasen, joka juontaa jalkapallon Mestarien liigan iltoja.

Pasanen on vakuuttanut myös Kontiolan, joka seurasi haltioituneena ex-jalkapalloilijan heittäytymiskykyä viime kevään Mestarien liigan finaalin yhteydessä.

– Silloin peli myöhästyi tyyliin 45 minuuttia. Katselin sitä lähetystä ja mietin, että heillä on tietyt ajolistat edessä. Rupesin sitten mielenkiinnolla seuraamaan, että mitä äijät keksivät tuohon viivästyksen keskellä. Pasanen on niin rautainen ammattilainen tuossakin hommassa. Hämmästelin vain, että miten hyvin hän pystyy löytämään eri kulmia ja miten hän tuo niitä tapetille. Ei siinä kukaan tiennyt, että minkälainen hässäkkä siellä oli oikeasti päällä. He hoitivat homman niin hienosti, Kontiola kehaisee.