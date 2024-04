Petri Kontiola jakoi vihjailevaa puhetta uransa jatkosta – sitten tärähti hilpeä heitto Juhamatti Aaltosesta

Aihe nousi esille, kun mestarivalmentaja Kari Jalonen heitti Kontiolalle tyhjentävän toteamuksen siitä, miten hän on nyt ”syvässä päässä”.

– Se on ihan fakta, ettei tässä ole enää paljoa jäljellä, Kontiola sanoo uransa jatkosta MTV Urheilulle.

– Sain mahdollisuuden, missä pääsin tällaisen hyvän joukkueen matkaan. Olen ollut todella nöyrä ja olen yrittänyt tehdä hommia niin hyvin kuin pystyn. Olen keskittynyt ja nauttinut matkasta. Nyt on enää loppusivallus jäljellä, eikä tässä tarvitse sen enempää jännittää. Yritän vain elää hetkessä. En jaksa miettiä sen pidemmälle. Kivoja aikoja – kohta tämä loppuu, Kontiola jatkoi aiheeseen liittyen.

– Eipä oikeastaan. Hyvällä fiiliksellä. Tässä on tullut oltua aika isoissa peleissä ja ikä on tuonut rutiinia. Toki, jos ei jännitä, niin sitten on väärässä paikassa. Semmoinen pieni kutina tietää hyvää, Kontiola hymyilee.