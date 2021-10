SM-liigasyksyn kohutapaus puhututtaa – mitä jatkossa tapahtuu TPS:n ja Lauri Korpikosken välillä? "Mennyt henkilökohtaisuuksiin"

C Moren asiantuntija Sami Kapanen näkee, että tapaus on levinnyt koko liigan tasolle.

– Tiedottaminen ja viestintä ei ole ollut avointa ja sitä ei ole tehty riittävän aikaisin. Asiat ovat kärjistyneet niin pitkälle, että on menty juupas-eipäs -pyörittelyyn. Valtakunnan tasolla tehty spekulaatio on levinnyt pelaajayhdistyksen SJRY:n kautta koko Liigaa koskevaksi. Nyt on vähän kyseenalaistettu liigaseuroja työnantajina ja kyselty, että onko näin toimittu muuallakin ja onko näitä tapauksia ollut enemmänkin. Mun mielestä se on tässä se iso negatiivinen asia, Kapanen miettii.