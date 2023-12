Kovaa tekstiä Suomi-kiekosta – Kiekko-Espooseen astuva mestarivalmentaja lataa: "Jää ihan liian vähälle huomiolle"

Espoosta ennestäänkin tuttu, Bluesia sen viimeisinä SM-liigavuosina 2013–16 valmentanut Aho hyppää Kiekko-Espoon peräsimeen ensi sesongilla, jolloin seuran on määrä pelata Liigassa. SM-liiga tiedotti eilen, että Kiekko-Espoolle on myönnetty ehdollinen liigalisenssi tulevaksi kaudeksi.

– Se arvomaailma on tullut minulle koko ajan vuosien saatossa tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi. Ihmisten kanssa, joilla on sama arvomaailma, on kiva tehdä töitä.

"Mitkään asiat eivät tapahdu nappia painamalla"

– Tietysti siellä olisi halunnut ottaa vielä mahdollisen yhden mestaruuden ja mennä eteenpäin. Se on näitä varjopuolia, mitä on suomalaisessakin mediassa lähipäivinä aika paljon puhuttu.

– Itselle on kaksi kertaa tullut sillä lailla potkut. Nyt tuli kolmen pelin tappioputki ja tuli lähtö. Yhden kerran aikaisemmin on tullut kahdesta pelistä.

– Mitkään asiathan eivät tapahdu nappia painamalla. Ei ole tapahtunut myöskään tämä hetki, joka on tällä hetkellä Kiekko-Espoolla. Se on vaatinut monien ihmisten vuosien työn. Sitä työtä arvostan äärimmäisen paljon.

"Puhutaan pelkästään taktiikoista"

Aho tiedostaa, että Kiekko-Espoolla on yhä paljon urakoitavaa ennen ensi sesonkia. Pelaajia on jo kartoitettu, mutta Ahokin toivoo, että asiassa päästään koko ajan eteenpäin.

Mies ei lähde vielä piirtämään tarkkoja raameja sille, minkälaista peliä hän aikoo Kiekko-Espoon valmentajana peluuttaa. Hänestä asialla on turha spekuloida ennen kuin tuleva joukkue on kasassa.

– Totta kai ihannetilanteessa jääkiekko on just sitä, että hyökätään iloisesti, puolustetaan kovasti ja taistellaan joka ilta. Taistelu on varmasti sitä, mitä jokainen fanikin arvostaa. He haluavat, että se joukkue tulee tekemään parhaansa joka ilta.