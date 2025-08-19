Jussi Ahokas: Paha menetys

GettyImages-1708842260
Jussi Ahokas.2023 Chris Tanouye
Julkaistu 19.08.2025 10:54
Toimittajan kuva
Jere Hultin

jere.hultin@mtv.fi

@J_Hultin

Suomalaisvalmentaja Jussi Ahokkaan Kitchener Rangers sai happamia uutisia kiekkokauden alla.

Kitchener Rangersin kärkipelaajaksi kaavailtu Adam Valentini ei edustakaan joukkuetta alkavalla kaudella. Valentinin oli tarkoitus siirtyä OHL:ään USHL:n Chicago Steelistä.

Kitchener julkaisi maanantaina tiedotteen, jossa se taustoitti asiaa. Valentini on päättänytkin hypätä yliopistokiekon maailmaan.

– Adam Valentinin agentti kertoi minulle tänään, että pelaaja on päättänyt peruuttaa sitoumuksensa pelata tällä kaudella Kitchener Rangersissa ja menee sen sijaan Michiganin yliopistoon, joukkueen GM:n Mike McKenzien allekirjoittamassa lausunnossa sanotaan.

17-vuotias Valentini on muun muassa The Hockey Newsin mukaan todennäköinen 1. kierroksen nimi vuoden 2026 NHL-draftissa. 

Valentinilla oli lehden mukaan potentiaalia pelata OHL:ssä kärkiroolissa ja näin nostaa varausarvoaan entisestään. THN kuvailee uutista "happamaksi" Kitchenerin kannalta. 

– Se, että saimme tietää viikkoa ennen harjoitusleirin alkua, ettei sopimuspelaaja edustakaan joukkuetta, ei ole tietenkään ideaali tilanne, McKenzien tiedote jatkuu. 

OHL-seuran päävalmentajana toimii suomalainen Jussi Ahokas. Hänet valittiin viime kaudella sarjan parhaaksi tehtävässään. 

JääkiekkoJussi AhokasUrheilu

