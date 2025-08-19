Jussi Ahokas: Paha menetys

Suomalaisvalmentaja Jussi Ahokkaan Kitchener Rangers sai happamia uutisia kiekkokauden alla.
Kitchener Rangersin kärkipelaajaksi kaavailtu Adam Valentini ei edustakaan joukkuetta alkavalla kaudella. Valentinin oli tarkoitus siirtyä OHL:ään USHL:n Chicago Steelistä.
Kitchener julkaisi maanantaina tiedotteen, jossa se taustoitti asiaa. Valentini on päättänytkin hypätä yliopistokiekon maailmaan.
– Adam Valentinin agentti kertoi minulle tänään, että pelaaja on päättänyt peruuttaa sitoumuksensa pelata tällä kaudella Kitchener Rangersissa ja menee sen sijaan Michiganin yliopistoon, joukkueen GM:n Mike McKenzien allekirjoittamassa lausunnossa sanotaan.
17-vuotias Valentini on muun muassa The Hockey Newsin mukaan todennäköinen 1. kierroksen nimi vuoden 2026 NHL-draftissa.
Valentinilla oli lehden mukaan potentiaalia pelata OHL:ssä kärkiroolissa ja näin nostaa varausarvoaan entisestään. THN kuvailee uutista "happamaksi" Kitchenerin kannalta.
– Se, että saimme tietää viikkoa ennen harjoitusleirin alkua, ettei sopimuspelaaja edustakaan joukkuetta, ei ole tietenkään ideaali tilanne, McKenzien tiedote jatkuu.
OHL-seuran päävalmentajana toimii suomalainen Jussi Ahokas. Hänet valittiin viime kaudella sarjan parhaaksi tehtävässään.