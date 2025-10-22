HPK on aloittanut toisen erän Helsingin IFK:n vieraana hurjalla tavalla. HPK johtaa SM-liigakamppailua peräti 5–1-lukemin, kun ottelua on puolet pelattuna.
HIFK meni ottelun avauserässä 1–0-johtoon, kun kahdessa edellisessä kotiottelussa peräti neljästi osunut Petr Kodytek maalasi taas Nordiksella.
HPK tasoitti puntit kuitenkin nopeasti sen jälkeen Teemu Rautiaisen osumalla. Avauserä päättyi lukemin 1–1.
Toiseen erään HPK sai kuitenkin räjähtävän startin, kun Olli Korhonen ja Miska Kukkonen laukoivat kumpikin kiekon kertaalleen HIFK-debytantti Hugo Alnefeltin selän taakse.
