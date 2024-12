SM-liigassa poikkeuksellinen puheenvuoro – Raimo Helminen suli hymyyn: "Pitää itseä muistuttaa"

Pelicansin ja SaiPan välisen SM-liigan ottelun lehdistötilaisuudessa nähtiin poikkeuksellinen puheenvuoro.

Pahasti alisuorittanut Pelicans kaatoi kotonaan sarjakärki SaiPan maalein 6–3 ja sai ainakin hetkellistä helpotusta tilanteeseensa. Ottelun jälkeen päävalmentaja Juhamatti Yli-Junnila halusi normaalin pelipuheen lisäksi huomioida SaiPan päävalmentajana hienoa työtä tehneen Raimo Helmisen.

– Pelistä ei sen enempää, mutta sen haluan sanoa... Viimeksi, kun oltiin Lappeenrannassa,

niin harmittin pelin jälkeen niin paljon, että se melkein vei puhekyvynkin, mutta mun täytyy sanoa yksi asia, Yli-Junnila aloitti.

Joukkuuet kohtasivat edellisen kerran lokakuun lopulla, ja SaiPa kampesi ottelusta 3–1-voiton.

Keskiviikkona Lahdessa Yli-Junnilan puhekyky oli kunnossa. Hienot sanat saivat lopulta kivikasvoisena lehdistötilaisuudessa esiintyneen Helmisen sulamaan hymyyn.

– Olen sitä ikäluokkaa, että kun olen joskus jääkiekosta innostunut, tämä herrasmies vieressä on ollut aika iso juttu siihen ja hänen taitonsa pelata, Yli-Junnila sanoi.

– Suuri kunnia oli joskus pelaajana päästä pelaamaan "Raipea" vastaan ja nyt pitää itseä muistuttaa, että miten suuri kunnia myös hänen vieressä on seistä tässä pelin jälkeen, että on päässyt myös valmentamaan "Raipea" vastaan. Siinä on hieno suomalainen jääkiekkomies.

Voit katsoa koko lehdistötilaisuuden pääkuvan paikalla olevalta videolta.