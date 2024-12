Kriisivideon julkaissut Pelicans ryhdistäytyi – päävalmentajalta lisää löylyä: "Nyt meidät mitataan"

Pelicans otti SM-liigassa helpottavan voiton, kun se kaatoi sarjakärki SaiPan kotonaan maalein 6–3.

Ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa nähtiin tyytyväinen päävalmentaja Juhamatti Yli-Junnila. Vaikeuksissa rämpinyt Pelicans julkaisi maanantaina sosiaalisessa mediassa videon, jolla Yli-Junnila ja kapteeni Miika Roine peräänkuuluttivat joukkueelta ryhtiliikettä.

– Faktat on käyty läpi ja tämänhetkinen toiminnan taso ei riitä. Toivottavasti jokainen ymmärtää olla pettynyt siihen, mitä se on tähän asti ollut. Tästä päivästä alkaen homma tulee muuttumaan. Puheet on nyt pidetty. Nyt on aika alkaa toimimaan Yli-Junnila julisti videolla.

Ryhtiliike nähtiin, kun Pelicans vyöryi SaiPan yli. Ottelu ratkesi kolmannessa erässä, johon tultiin tilanteessa 3–3. Lubos Horky, Petteri Riihinen ja Joona Kumpula iskivät maalin mieheen, ja pisteet jäivät Lahteen.

Yli-Junnila piti ottelua tasaisena ja kehui SaiPaa erittäin kovaksi joukkueeksi.

– Tietyissä tilanteissä meillä pomppi kiekko oikaan suuntaan, Yli-Junnila sanoi.

Päävalmentajan mielestä Pelicansin tilanne näkyi etenkin ottelun alussa. Wyatt Kalynuk vei lahtelaiset johtoon reilun kuuden minuutin pelin jälkeen.

– Pumpaaaminen ja mentaalinen voima meidän joukkueella oli se, miten lähdettiin tänään. Kyllä se valtava oli. Varsinkin alussa se näkyi isona, isona energiana.

Suurin odotuksin kauteen lähtenyt Pelicans on ollut syksyn suurin alisuorittaja. Lahtelaiset ovat sarjassa toiseksi viimeisenä sijalla 15, kun sarjaa on takana noin puolet.

Voitto SaiPasta oli askel oikeaan suuntaan, mutta Yli-Junnila muistutti, että matka on vasta alussa.

– Nyt meidät mitataan tämän jälkeen, päävalmentaja sanoi.

– Hieno voitto sarjakärjestä. Mitäs sitten? Onko huomenna sama tekeminen, mitä on ollut alkuviikkoon? Onko se perjantaina, onko lauantaina, koko loppukauden ajan? Se mittaa sen.