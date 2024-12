SM-liigaan täksi kaudeksi noussut Kiekko-Espoo on ollut SaiPan ohessa alkukauden suurin valopilkku.

Kiekko-Espoo otti keskiviikkona 4–1-kotivoiton TPS:stä ja nousi sarjataulukossa Tapparan ohi kolmanneksi, kun SM-liigan runkosarja on puolivälissä.

Voit katsoa ottelun maalikoosteen pääkuvan paikalla olevalta videolta.

Espoolaiset ovat ottaneet 30 ottelustaan 14 kolmen pisteen ja kuusi kahden pisteen voittoa ja keränneet 56 pistettä.

Ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa haastattelija pyysi päävalmentaja Jyrki Ahoa summaamaan Kiekko-Espoon kauden ensimmäisen puolikaan.

– Kai tota meidän sitoutumistasoa täytyy nostaa esiin. Jätkät on tehneet loistavaa työtä keskenään. Meillä on sellainen sirkus tuolla kopissa välillä, että sitä on hymyssä suin mukava katsoa. Pääsääntöisesti saadaan se työntekona kentälle, Aho sanoi.

– Se on, mitä itse arvostan tosi korkealle. On hyvä meininki kopissa ja sitten sitä enemmän siihen työntekoa.

Joulun lähestyessä Aho esitti myös pienen toiveen, mitä espoolaiset voisivat Joulupukilta tarvita.

– Ehkä pukinkonttiin jonkinlaista viisautta ja kovuutta haluaisin vielä lisää mukaan. Katsotaan seuraavat 30 peliä, jos sitäkin saataisiin vielä ripaus sinne enemmän.