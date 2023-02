Kärpät kaappasi hyökkääjän Pohjois-Amerikasta, viime viikolla säväyttänyt maalivahti Ässiin – MTV Urheilu seuraa SM-liigan siirtorulettia

Maanantai 12. helmikuuta

Kello 12.34. Kärpät vahvistuu hyökkääjä Tuukka Tieksolalla . NHL-seura Carolina Hurricanesin organisaatiosta lainalle Ouluun siirtyvä Kärppien kasvatti Tieksola on solminut loppukauden kattavan sopimuksen. Tieksola on tällä kaudella pelannut AHL-joukkue Chicago Wolvesissa 40 ottelua tehoin 4+11.

– "Tase" on hyvä ylivoimapelaaja, joka omaa kyvyn ratkaista pelejä. Hienoa saada oma kasvatti takaisin. Hän tietää, mihin on tulossa, ja me tiedämme, millaisen pelaajan saamme. Uskomme, että hän pystyy omalta osaltaan auttamaan kevään hyökkäyspeliämme, kommentoi Kärppien urheilujohtaja Harri Aho lainasopimusta.