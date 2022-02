Palaako Leijonien MM-kultakapteeni Marko Anttila SM-liigaan? Näin Ilves-pomo kommentoi

Entäpä pelaajat? SM-liigan yhä auki oleva siirtoikkuna on käynnistänyt kovan huhumyllyn. Liigan kärkiseuroista Tappara on tekemässä tuntuvia liikkeitä, kun se on naaraamassa peräti kolme Jokereiden pelaajaa. Entisten Tappara-tähtien Henrik Haapalan ja Veli-Matti Savinaisen lisäksi myös Otto Leskinen on liittymässä kirvesrintojen nippuun.