SM-liigaseura: Huippuhankinta puihin

Vaasan Sportin on uutisoitu olevan kovan luokan pelaajavärväyksen perässä. Seuran urheilujohtaja Ari-Pekka Pajuluoma kertoo nyt MTV Urheilulle, että ruotsalaispuolustaja Philip Holmin kiinnittäminen ei ole ajankohtaista.

Vasabladet kertoi viikonloppuna, että Sport yrittää saada 33-vuotiaan Holmin joukkueeseensa. Tänään tiistaina ruotsalainen HockeyNews laittoi lisää vettä myllyyn. Sen mukaan Sport "työskentelee intensiivisesti" saadakseen huippupelaajan riveihinsä.

Ruotsalaislehden lähteiden mukaan Sport on Holmin osalta "kuumin vaihtoehto". HockeyNews jatkaa todeten, että ratkaisematta on enää lähinnä taloudellinen puoli.

Vasemmalta laukova puolustaja on tehnyt uraa Euroopan huippukaukaloissa. Hän on pelannut KHL:ssä, Sveitsin liigassa ja SHL:ssä. Holm muistetaan myös Jokereista, jota hän edusti KHL:ssä 2021–2022.

Viime kaudella Holm pelasi Sveitsissä Rapperswilin paidassa.

Hän on maailmanmestari keväältä 2017. Puolustaja oli osana Tre Kronorin olympiajoukkuetta vuonna 2022.

– Seura pyrkii hankkimaan ulkopuolista rahoitusta, jotta siirto saataisiin toteutettua, on vahvoja viitteitä siitä, että tilanne saadaan ratkaistua, artikkelissa lausutaan.

MTV Urheilu tavoitti Vaasan Sportin urheilujohtajan Ari-Pekka Pajuluoman, joka vahvistaa, että seura on neuvotellut Holmin kanssa. Pajuluoma tosin sanoo, että juuri nyt kovan luokan kiinnitys ei näytä ajankohtaiselta.

– Pelaajalla on varmasti suunta johonkin muualle, keskustelua on käyty, mutta se ei edennyt kyllä yhtään mihinkään, Pajuluoma sanoo.

– Se Holm-asia ei ole aktiivinen tässä vaiheessa. Markkinoille tässä katsellaan, hän jatkaa.

Sport tarvitsee puolustukseensa vahviketta, sillä rosteriin on tullut loukkaantumishuolia kauden kynnyksellä.

– Etsitään vahvistusta. Eetu Koivunen on vähän pidempään pois. Pakisto on kapea, siihen etsitään, Pajuluoma päättää.

Jääkiekon SM-liiga alkaa tasan viikon päästä.