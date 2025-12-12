MTV Urheilun selostaja Julius Sorjonen innostui SM-liigaerotuomari Jarno Heikkisen kuulutustavasta.
Vierasjoukkue SaiPa paineli viime kauden finalistien kohtaamisessa KalPaa vastaan 2–0-johtoon, mutta kuopiolaiset ovat sittemmin nousseet jääkiekon SM-liigan perjantaikierroksen ottelussa tasoihin.
Hallitsevan mestarijoukkueen 2–2-tasoituksen värkkäsi toisessa erässä siirretyn rangaistuksen aikana Andreas Okany, mutta yleisö joutui vielä hetken jännittämään. SaiPa nimittäin haastoi maalin mahdollisena paitsiona: KalPan Benjamin Korhonen syötti maalintekijä Okanylle, kun ketjukaveri oli juuri ylittämässä hyökkäyssiniviivaa.
Päätöksen valmistuttua erotuomari Jarno Heikkinen kuulutti tovin kuluttua, ettei tilanteessa ollut paitsiota.
MTV Urheilun selostaja Julius Sorjonen naurahti.
– Aijai. Se hyväksytään, ja Jarno Heikkinen... annetaanko tämän hetken kauden 2025–2026 sykähdyttävin kuulutus -palkinto? Sorjonen sanaili.
Selostaja nosti esiin, että Heikkinen "panttasi" tilannetta.
Katso episodi Sorjosen tulkinnan kera ylälaidan videolta.