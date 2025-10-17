KooKoon pelitapa alkukaudella on ollut tehokasta, eikä se ole jäänyt MTV Urheilun asiantuntijalta Karri Kiveltä huomaamatta.
Kivi hehkutti Liigaviikko-ohjelmassa Jouko Myrrän valmentaman KooKoon pelitapaa, joka erottuu muista joukkueista.
– Nostan aina hattua, kun on sisäistetty mikä on tapa toimia, Kivi sanoo.
Myrrän pelityyli on johdattanut KooKoon sarjassa neljännelle sijalle. Kiven mukaan Myrrän ajattelutapaan valmentajana kuuluu riskien ottaminen, mikä näkyy myös sitä kautta pelissä.
– Päätarkoitus pelissä on, että koko ajan ollaan liikkeessä ja luistellaan hemmetisti. Pelissä näkyy, että ei ole väliä kummalla laidalla olet, niin yli kentänkin lähdet karvaamaan.
Karri Kivi antaa videolla näytteitä KooKoon aktiivisesta pelaamisesta.
Kiven mukaan KooKoon pelissä luotetaan siihen, että kovalla luistelutyöllä korvataan ajatuskatkokset.
– KooKoon luistelumäärä on kyllä hirveä. KooKoon kaataakseen vastustajan pitää olla valmis pysymään luistelussa mukana, Kivi sanoo.
Peräkkäisissä otteluissa Kivi on nähnyt, että KooKoon väsyttävä pelitapa saattaa näkyä jälkimmäisessä ottelussa väsymyksenä. KooKoon kausi jatkuu perjantaina Lukkoa vastaan Kouvolassa. Lauantaina KooKoo matkustaa Kuopioon KalPan vieraaksi.