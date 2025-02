Tässä on nyt SM-liigan paras joukkue – taustalla järisyttävä muutos: "Bravo!"

Kouvolan KooKoo pelaa sensaatiomaista kautta päävalmentajansa Jouko Myrrän johdolla. Liigaviikossa Karri Kivi pureutuu pikkuseuran väkevän tuloskunnon saloihin.

KooKoo on kääntänyt kurssinsa hurjalla tavalla sesongin aikana. Se on vuoden 2025 ykkösjoukkue SM-liigassa kerättyään 15 ottelusta 36 pistettä.

Karri Kivi on todella vaikuttunut.

– Ei ihme, että he ovat ottaneet tänä vuonna pisteitä lähes joka pelissä. Se ei ole sattumaa. Joukkue on niin yhtenäinen, he puolustavat ja pelaavat toisilleen. Kaikki superlatiivit näkyvät jäällä, Kivi suitsuttaa estottomasti.

– Pelkkiä hyviä asioita A4:n verran, Kivi pumppaa.

Kivi ja Myrrä ovat työskennelleet aiemmin yhdessä Ilveksen valmennusryhmässä. MTV Urheilun asiantuntija kertoo tunnistavansa KooKoon pelaavan nyt Myrrän näköistä jääkiekkoa.

– Samanlaista oli, kun Ilves pelasi hänen aikanaan parasta peliä.

Karri Kivi pureutuu pääkuvan videolla KooKoon väkevään pelaamiseen ja nappaa konkreettiset esimerkit purkuun puolustamisen ja avauspelaamisen kautta. Katso analyysi pääkuvan videolta!

Muutos on ollut kauden aikana iso. Kivelläkin oli epäilyksensä.

– Itsekin voimakkaasti syksyllä ihmettelin, että mitäs meidän Myrrä touhuaa? Se peli, mitä he pelasivat, ei ollut yhtään häntä. Hyvä, että maaottelutauolla se kuopattiin osaltaan.

Kivi nostaa esimerkkien keinoin pöydälle etenkin joukkueen häikäisevän puolustuspelaamisen. Nopea ja reaktiivinen pelinluku saa hänet syttymään. KooKoo on silmiinpistävän nopea kollektiivi.

– Tuon olotilan joukkueeseen saaminen on kaikkein vaikeinta valmentamisessa, asiantuntija kehuu kouvolalaisten flow-tilaa.

– Bravo! Kivi heittää.

KooKoo on tällä hetkellä SM-liigan sarjataulukossa seitsemäntenä. Vaikka pieneen seuraan kohdistuu edelleen paljon epäilyjä, uskoo Kivi, että Myrrän nippu voi mennä vielä todella pitkälle.

– Mun mielestä tällä hetkellä paras joukkue, Kivi paaluttaa.

