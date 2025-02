SM-liigassa jyllää nyt upeasti öljytty koneisto – Teemu Selänteen bravuurilla syntyy hurjaa tuhoa

SM-liigan runkosarjan kääntyessä maajoukkuetauon jälkeen loppusuoralleen sarjan kuntopuntarin kärjessä roikkuu yllättäen KooKoo.

Viime vuosina materiaaliinsa nähden useasti ylisuoriutunut KooKoo ehti jo alkukaudesta näyttää väsähtämisen merkkjeä, mutta nyt kouvolalaiset ovat jälleen sarjassa seitsemäntenä. Viimeisen kymmenen ottelun otannalla 25 pistettä riittää kuntopuntarin piikkipaikkaan.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi nostaa esiin tilaston, joka puhuu hyvin KooKoon nousun taustoista.

– Nyt kun olen heitä seurannut, niin KooKoo varastaa peliltä hienosti, Kivi aloittaa.

– Se tarkoittaa sitä, että sehän on tehokkain suorahyökkäysjoukkue. Kun he saavat kiekon, he ampaisevat suoraan ylöspäin.

– He ovat hemmetin hyviä ennakoimisessa, ja se on aika kova, että he ovat ensinnäkin kuntopuntarin ykkönen ja sitten vielä paras suorahyökkäysjoukkue. Se on kova tilasto, Kivi sanoo.

KooKoo on luonut kauden aikana suorahyökkäyksillä lähes puolet maaliodottamastaan, mutta toisaalta omissakaan ei ole tuhottomasti soinut. KooKoo on päästänyt kuudenneksi vähiten maaleja kauden aikana.

Sähäkkä pelitapa tuo Kiven mieleen Teemu Selänteen, joka muistetaan ennen kaikkea luistelunopeutensa mahdollistamista irtiotoista.

– Teemu Selännehän oli Suomen paras tällaisessa ennakoimisessa hyökkäyssuuntaan. Hän tiesi aina sekuntia ennen, mitä tulee tapahtumaan, ja sai irtioton. Hänen kanssaan oli sen takia hemmetin helppo pelata. Sitä ovat sanoneet vähän kaikki, jotka hänen kanssaan ovat pelanneet.

– Samalla lailla KooKoo pelaa. He hoksaavat juuri ennen, että nyt on paikka mennä. He ottavat pienen etukäteislähdön, mutta se on aika vaikea saada toimimaan. Heillä se toimii hienosti, Kivi ihastelee.

Ensimmäistä kauttaan KooKoota valmentava Jouko Myrrä oli itsekin pelaajaurallaan irtiottojen ruumiillistuma. Joukkueella vain otti aikansa, että Myrrän sisäänajama pelityyli alkoi toimia.

– Ihmettelin kauden alussa, että mitä se Jokke touhuaa, mutta se on juuri sitä, mitä hän itse pelasi ja mitä hän osaa valmentaa. Se tulee ihan selkärangasta. Se on juuri ihan Myrrän näköistä peliä, Kivi näkee.