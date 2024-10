SM-liigan floppiseura kyntää hämmentävällä tavalla – Karri Kivi käyttää rajua termiä

Jääkiekon SM-liigassa kaikki joukkueet ovat pelanneet alkukaudella vähintään kymmenen ottelua. Tämä tietää sitä, että jokaisesta nipusta on saatu jo vähän osviittaa siitä, mitä he ovat ja miten he pelaavat. SM-liigassa JYP on ollut alkukauden selkeä floppiseura.