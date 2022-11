SM-liigaseurat ongelmissa erikoisen ilmiön kanssa – pelaaja-agentilta tyly näkemys: "Jos nyt ihan rehellisiä ollaan"

LUE MYÖS: Tappara purki hyökkääjähankinnan sopimuksen

LUE MYÖS: Pekka Jormakan ensi kauden osoite selvisi kesken Jukureiden ottelun

Koronapandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat vaikuttaneet urheilumaailmaan merkittävästi. Jääkiekossa pelaajamarkkinat ovat kuivuneet ja vahvistuksien taikka korvaajien hankitseminen on vaikeaa. Urheilutoimenjohtaja Tobias Salmelainen on huomannut tilanteen omakohtaisesti etsiessään vahvistuksia HIFK:n liigajoukkueeseen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Sanotaan näin, että pandemian aikana se (pelaajamarkkina) oli todella kuiva. Nyt se on rutikuiva. Se ehkä parhaiten kuvastaa sitä, Salmelainen toteaa.

KHL:stä tuli vilkasta liikennettä Eurooppaan viime keväänä Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Salmelainen kuitenkin muistuttaa, että koronapandemian aikana Pohjois-Amerikan AHL:n palkanmaksukyky ja sarja itsessään romahtivat.

– Nyt (AHL:n) palkkataso on noussut sille tasolle, jota se oli aiemmin. Eli pelaajat ovat myös valikoineet jäädä Pohjois-Amerikkaan. Ja kyllähän se on fakta, että sota vaikuttaa moniin Pohjois-Amerikasta tulevien pelaajien valintaan, Salmelainen kertoo.

Kauden aikana seuroille tulee loukkaantumisia. Myöskään ulkomaalaishankinnat eivät välttämättä onnistu toivotulla tavalla. Hankintoja tehdään tavallisesti myös kesken kauden. Pelaajapulan myötä seurat ovat erityisesti pulassa, kun haetaan tietyntyyppisiä pelaajia.

– Se vaikuttaa tietenkin myös. Ehkä tuossa yksi verrannollinen on sellainen, että jos nyt osaisi sitoa luistimet, niin pelipaikka löytyisi. Pitkälti koko Eurooppa etsii pelaajia. Kaikkialla on sama pula. Kyllähän sekin vaikuttaa, että Sveitsiin tuli kaksi paikkaa lisää (ulkomaalaiskiintiöön), ja joukkuemäärä lisääntyi.

– KHL:stä niin sanotusti poistumisen myötä on nyt ennätysmäärä suomalaisia Ruotsissakin. Sellainen virtaus on ollut sinne vahva. Sama ongelma se on myös, jos meillä on rutikuiva, niin se on sama Ruotsissa ja Sveitsissäkin. Se on kaikilla aivan sama.

"Joulun tienoilla alkaa tapahtumaan"

Pelicansin urheilutoimenjohtaja Janne Laukkanen on samaa mieltä kollegansa kanssa pelaajapulasta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Tuo on hyvä kysymys, mihin kaikki ovat kadonneet. Luonnollinen poistumahan siellä on varmasti taustalla, mutta se ei kerro koko totuutta. Varmaan sen näkisin niin, että Pohjois-Amerikasta on tullut vähemmän pelaajia Eurooppaan kuin aiemmin, Laukkanen sanoo.

– Sveitsi on aika tupaten täynnä. Sveitsin B-sarjassakin taitaa olla aika paljon ulkomaalaisia. Ruotsi vei kuitenkin niistä suurimman osan. Voihan se olla Yhdysvaltojen valuuttakurssikin (euro arvo laski suhteessa dollariin). Sekin vaikuttaa siihen. Toiset laittaa setelirahoja, me yritetään kerätä niitä kolikoita, Laukkanen jatkaa.

Pelaaja-agenttina toimiva Jarmo Kork on seurajohtajien kanssa samoilla linjoilla pelaajapulan suhteen. Hän on yllättynyt pelaajien määrän vähyydestä ja kertoo, että myös Ruotsissa on paljon kysyntää pelaajista. Samalla tavalla esille nousee jälleen Pohjois-Amerikan tilanne.

– Nyt on yllättävän vähän tullut tännepäin pelaajia Pohjois-Amerikasta. Yllätyin, että monta kanadalaista ja jenkkiä meni Venäjälle KHL:ään. Ei siinä ole muuta syytä kuin pelkkä raha. Onhan se selvää, että KHL:ssä tienaa kolme kertaa enemmän. Sinne ovat menneet vähän paremmat pelaajat rahan takia ja sen takia markkinat ovat tällä hetkellä heikohkot, Kork summaa.

"Se on kovempi sarja"

SM-liigan vetovoimasta seurojen urheilupomot eivät ole huolissaan. Salmelainen ei usko, että houkuttelevuus olisi avainasemassa pelaajamarkkinoiden suhteen.

– Ei ole siitä kyse. Kyllä se on enemmän kyse siitä, että vaikka on epäonnistuneita ulkomaalaispelaajia ulkomailla, niin heistä ei haluta luopua, ellei saada jotain tilalle. Kaikki ymmärtävät sen saman tilanteen, että ei ole pelaajia, Salmelainen toteaa.

– Sarja on hyvä ja kilpailukykyinen. Se näkyy tuossa, että tällä kaudella on varsinkin saanut pelata vähän kovempaa ja mielestäni tuomareillekin pitää antaa siitä kiitosta. Hyvin on päästy alkukauden rytmiin mukaan, Laukkanen sanoo.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Lukuisia huippupelaajia urallaan edustanut Kork on eri linjoilla. Hänen mielestään kotimainen Liiga ei ole Euroopan ykkössarja, vaan Ruotsin SHL.

– Jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin se on kovempi sarja. Sanotaan näin, että meidän kärki on samalla tasolla, mutta sitten kun mennään 50.–100. (parhaimman) pelaajan joukkoon, niin silloin Ruotsista paljastuu paljon parempaa laatua. Siellä on huomattavasti enemmän ammattipelaajia ja vielä todella hyvä kakkossarja sekä kolmossarja. Meillähän on käytännössä liigapelaajat ja sitten tulee pitkä väli Mestikseen. Ruotsi on kokonaisvaltaisesti tasokkaampi, Kork kertoo.

Sveitsissä ulkomaalaispelaajien kiintiötä kasvatettiin, mutta sen myötä putosivat pelaajapalkkiot. Sveitsissä on kuitenkin tavanomaisesti maksettu Länsi-Euroopan kovinta palkkaa tähtitason pelaajille.

– He maksavat palkkaa 15–20 prosenttia vähemmän kuin viime vuosina. Ruotsista saa melkein saman rahan kuin Sveitsistä. Se on vähän yllättävä puoli, mutta ilmeisesti sveitsiläiset hakivat tätä ja saivat omien pelaajien hintoja tippumaan, kun otetaan lisää ulkomaalaisia, Kork päättää.

Vaikka tilanne on tällä hetkellä vaikea, niin Pelicans-pomo on kuitenkin toiveikas tulevaisuuden suhteen.

– Luulen ja uskon, että tässä kun mennään 2-3 viikkoa, niin varmasti siinä joulun tienoilla alkaa tapahtumaan jotain liikehdintää, Laukkanen toteaa.

Pelicans tiedotti keskiviikkona, että Tapparassa alkukauden kiekkoillut Tyler Kelleher on solminut lahtelaisseuran kanssa loppukautta koskevan sopimuksen.

Juttua muokattu kello 7.39: Lisätty maininta Tyler Kelleherin sopimuksesta Pelicansin kanssa.