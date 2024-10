Kertoivatko Leijonien valinnat totuuden Liigasta? Antti Pennanen löi pöytään kovia lukemia

Normaalisti kauden ensimmäinen maajoukkuetapahtuma eli Karjala-turnaus on ollut Suomelle niin sanottu EHT-sesongin pääturnaus. Tämä on tarkoittanut sitä, että Leijonat on koonnut kasaan mahdollisimman nimekkään ryhmän.

Pelaajia on valittu niin SM-liigasta, Ruotsista, Sveitsistä kuin myös Saksasta ja Tshekistä. Yleensä SM-liiga on pärjännyt hyvin vertailussa.

Leijonien Karjala-turnausjoukkue on taas laatua täynnä. Mukana on parhaita Euroopassa pelaavia suomalaispelaajia. Silti huomio kohdistuu yhteen seikkaan:

SM-liigapelaajien vähyyteen.

Suomen pääsarjatasolta mukaan valittiin vain viisi pelaajaa. Ruotsista jalkeilla on 12 ja Sveitsistä yhdeksän pelaajaa.

Kertoiko tämä nyt totuuden SM-liigan tämän hetken kilpailukyvystä?

– Kyllähän kaikki tiedostavan sen, että (Liigan) kärkeä on lähtenyt muualle. Sieltä on tullut kuitenkin nuorta voimaa tilalle. He eivät vain ole vielä ihan valmiita. Nämä nyt mukana olevat ovat parempia pelaajia tällä hetkellä, Leijonien GM Jere Lehtinen totesi A-maajoukkueen tuoreista valinnoista.

– Toki, kyllähän tuolla on kuitenkin viisi pelaajaa mukana. Jos ei olisi yhtään, niin sitten voitaisiin olla keskustelun äärellä. Niitä on kuitenkin. Pitää muistaa myös se, että meidän Sveitsissä pelaavien pelaajien määrä on noussut aiempaan nähden. Se on ollut monena vuonna hieman 30 pelaajan alapuolella, mutta nyt määrä on ylittänyt tuon rajan. Tshekkeihin on lähtenyt pelaajia ja niin edelleen, Lehtinen jatkaa.

Leijonien tuore päävalmentaja Antti Pennanen täräytti aiheeseen jyrkän näkökannan.

– Sen voin sanoa, että Ruotsin ja Sveitsin pääsarjat ovat kovempia liigoja kuin meidän pääsarjamme, Pennanen toteaa vankasti.

– Esimerkiksi Ruotsissa pelaajat joutuvat paljon kovemman haasteen eteen ilta toisensa jälkeen. Siellä kaikki joukkueet ovat pirun kovia. Siellä on paljon hyviä ruotsalaisia pelaajia ja siellä kolmos- ja nelosketjuissakin pelaa laadukkaita pelaajia. Sveitsissä taas terävin kärki on todella terävä. Sveitsiläispelaajien taso ei ole ihan yhtä kova kuin Ruotsissa. Toki, en vähättele yhtään sitä, etteikö Liigassakin pelattaisi kovia pelejä, Pennanen jatkaa.

Pennanen ei niinkään näe ongelmaa siinä, etteikö Liiga olisi tarpeeksi kovatasoinen sarja.

– Sarjassa on kuitenkin (Jori) Lehterää, (Iiro) Pakarista, Eemeli Suomea ja kumppaneita. Tähän voisi nimetä paljon muitakin pelaajia. Se on varmasti laajemman keskustelun aihe, että miten koko Suomi-kiekko voi ja miten sitä pitäisi kehittää. Miten suomalaisia sarjajärjestelmiä viedään eteenpäin ja mihin koko toimintaa viedään. Kyse ei ole pelkästään siitä, että kuinka monta joukkuetta sarjassa on, Pennanen aloittaa, jatkaen: