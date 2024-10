SM-liigaseurat ja pelaajat hereille – Karri Kivi vinkkaa, mitä olisi syytä tehdä: "Voi pelastaa organisaation"

Peräpäässä pisteet ovat entistä arvokkaampia, kun SM-liigakarsinnat on otettu takaisin ohjelmaan.

"Onpa lapasia"

Kivellä on lisäksi kriittistä sanottavaa voittomaalikilpailuista. Joukkueilla olisi tilausta pelaajille, joilla on rangaistuslaukauslahjakkuutta ja -erityisosaamista.

– Monessa pelissä on nyt ollut niin vaisuja rankkareita. Olisi tilausta tällaisille henkilöille. Sehän tuo helposti viisi pistettä lisää kaudesta, mikä voi muuttaa totaalisesti runkosarjan sijoitusta sekä ylä- että alaviivalla. Se voi pelastaa organisaation.

Tällä kaudella on nähty voittomaalikilpailuja, joissa kiekko ei ole ollut millään mennä rysään. Räikeimmässä tapauksessa HIFK–KooKoo-ottelussa räpiköitiin peräti 37 epäonnistunutta yritystä voittomaalikilpailussa ennen kuin 38. yrityksellä KooKoon Marcus Davidsson onnistui ja päätti taiston .

– Se oli Suomen ennätys, mutta suurimmassa osassa näkemissäni rankkarikisoissa on tullut mieleen, että onpa lapasia yrityksiä. Eikä se mene pelkästään jään piikkiin.

"Nyt olisi paikka"

SM-liigaseurojen on paikallaan kiinnittää rankkariosaamiseen huomiota pelaajia rekrytoidessaan, ja toisin päin pelivälineen voi heittää myös pelureille. Kun pelaajalla olisi "pari vaihtoehtoa repertoaarissa, joukkue voisi hyötyä tosi paljon".

– Nuorilla miehillä, joilla on halukkuutta opetella tuollainen erikoistalentti, olisi nyt paikka. Niin paljon on irtopisteitä tarjolla, että suosittelen sitä parikymppisille jätkille, joilla on ura aliussa – opettelevat ja kiinnostuvat asiasta. Siihenhän tarvitaan omaa intohimoakin.