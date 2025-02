Pelicans-pomo myöntää: pelaajakaupat mahdollisia

SM-liigan tyvipäähän jumittuneessa Pelicansissa saatetaan nähdä pelaajaliikennettä ennen viikonlopun siirtotakarajaa.

Pelicansin urheilujohtajan Janne Laukkasen puhelin on soinut viime aikoina taajaan. Niin käy aina SM-liigan siirtotakarajan lähestyessä, Laukkanen sanoo.

Tällä kaudella SM-liigassa voi tehdä pelaajasiirtoja lauantaihin puoleenyöhön saakka.

– Viime vuonnakin oli ihan sama asia, että SHL-seurat kyselivät sentteriä ja laituria ja pakkia ja loppujen lopuksi 99 prosenttia (kyselyistä) ei johda mihinkään kuitenkaan, Laukkanen sanoo.

– Loppuun asti yritetään vahvistaa joukkuetta tavalla tai toisella. Katsotaan, minkälaisia ajatuksia ja ideoita sieltä tulee. Yksikään vuosi tämä ei muutu. Kun deadline tulee, puheluita tulee älyttömästi. Tämä on sellaista tiedustelua enemmänkin.

Laukkasen mukaan Pelicans on avoin pelaajakaupoille sopivan tilaisuuden tullen.

– Varmaan treidejä (vaihtokauppoja) yritetään rakentaa silleen, että jos löytyy semmoista, että jollekin paikalle tarvitaan vahvistusta tai jollekin paikalle tarvitaan vähän tilaa. Riippuu ihan siitä markkinatilanteesta. Hiljaiset ja kuivat on markkinat. Kyselijöitä on paljon.

Pelicansin kausi on ollut äärimmäisen vaikea. Kahden viime kevään hopeamitalisti ilmoitti kauden alla pelaajabudjetikseen kolme miljoonaa euroa. Jättisatsauksista huolimatta peli ei ole lähtenyt kulkemaan.

Tulokaspäävalmentaja Juhamatti Yli-Junnila sai väistyä tammikuussa. Tilalle noussut apuvalmentaja Jussi Taipale hoiti päävalmentajan postia viiden tappio-ottelun verran, kunnes maanantaina paikalle nimitettiin Sami Kapanen.

Pelicans voitti Kapasen ensimmäisen ottelun keskiviikkona Oulussa, mutta sijalla 15 SM-liigassa oleva joukkue on jo kymmenen pisteen päässä pudotuspelipaikasta. Pudotuspelipaikan mahdollinen karkaaminen näkyisi suoraan lahtelaisten taloudessa.

– Kausi on ollut haastava. Isolla panostuksella on lähdetty liikenteeseen. Varmasti on haasteita siellä, mutta kyllä me tavalla tai toisella pyritään nekin haasteet kampittamaan matkalta pois, Laukkanen sanoo.

Onko Pelicansilla tarve pienentää palkkakuluja siirtojen kautta?

– Varmasti sekin varmaan tulee tässä aiheelliseksi, jos niin koetaan.

Pelaajaliikennettä voi tulla sekä sisään että ulos.

– Jos haetaan tiettyjä elementtejä, varmasti on sisäänpäin ja ulospäin. Varmasti treidi olis järkevin vaihtoehto. Sitten, mitä on tarjolla? Onko siitä järkevää rakentaa jotain? Onko joku tulevaisuuden jatkumo? Ne ovat kysymyksiä, mitä pitää miettiä ja pohtia, Laukkanen sanoo.

– Asioita tapahtuu, jos on tapahtuakseen. Käydään keskustelua, kuunnellaan, mietitään, jossain vaiheessa tehdään päätöksiä, että onko järkevää tehdä (siirtoja).

Kattava analyysi kauden epäonnistumisista tehdään kauden päätyttyä.

– Katsotaan pelit loppuun ja katsotaan, missä seisotaan, kun runkosarja on taputeltu. Ei tässä kannata etukäteen ruveta niitä asioita miettimään.

Ei voida siihen kauheasti 15. päivän jälkeen joukkueen puolesta vaikuttaa.