SM-liigaseurassa iso lovi kauden kynnyksellä – näin kommentoidaan kultaleijonan tilannetta

Hämeenlinnan Pallokerho on ainoa SM-liigaseura, jolla ei tällä hetkellä ole erityistä urheilujohdon esihenkilöä. Tehtävää toimitusjohtajan pestin ohessa hoitavan Kaj Källarssonin mukaan rekrytointiprosessia on edistetty kesän mittaan kaikessa hiljaisuudessa.

HPK:ssa kävi kova tuuli viime kevään päätteeksi, kun urheilujohtaja Ilkka Haapea ja jääkiekkojohtaja Erkki Rajamäki jäivät sivuun seuran toiminnasta.

Maaliskuun muutoksista on kulunut lähes puoli vuotta. Uusi sesonki on kynnyksellä, mutta HPK on edelleen ainoa liigaseura, jolta puuttuu urheilupomo.

– Se on ajankohtainen asia. Sellainen (urheilujohtaja) tullaan meillekin jossain kohtaa rekrytoimaan. Kyseinen ammattikunta on Suomessa hyvin rajallinen. Olemme kartoittaneet tekijöitä paljonkin, mutta mitään päätöksiä ei ole tehty, HPK:n toimitusjohtaja Kaj Källarsson sanoo MTV Urheilulle.

Källarsson on toistaiseksi hoitanut päävastuun joukkueen kasaamisesta ja muusta urheilujohtamisesta yhdessä päävalmentaja Mikko Mannerin valmennusryhmän kanssa. Myös HPK:n hallituksen jäseniä on aktiivisesti mukana tehtävissä.

– Tällä hetkellä mennään tällaisella mallilla. Hallituksessakin on osaamista urheiluliiketoiminnasta. Olemme menneet komiteamallilla. Se on toiminut hyvin, Källarsson sanoo.

Jääkiekon SM-liiga käynnistyy 9. syyskuuta. HPK:n kovimmat naaraukset ovat hyökkääjät Kristian Vesalainen ja Anrei Hakulinen sekä puolustaja Elmeri Eronen. Joukkuetta ollaan kuitenkin tilanteen salliessa vahvistamassa vielä kauden alkuun.

– Meillä on vielä kiikarissa lisää pelaajia. Emme ole halunneet kuitenkaan kiirehtiä asian kanssa. Olemme markkinassa aktiivisena. Enemmän hyökkäyspäätyyn yhtä lisäystä vielä katsotaan.

Yksi mielenkiintoinen nimi on konkaripelaaja Juuso Hietanen, jonka sopimus päättyi viime kevääseen. 40-vuotias kultaleijona kertoi kesäkuussa MTV Urheilulle pohtivansa uransa jatkoa.

– Aktiivinen keskustelu on päällä. Käsittääkseni hän ei ole tehnyt päätöksiä vielä suuntaan tai toiseen. Olemme hyvää keskustelua käyneet kesän mittaan. Hän on halunnut hyödyntää tilanteen, ettei ole diiliä mihinkään, Källarsson päättää.