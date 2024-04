Tylystä ratkaisusta suora seuraus – SM-liigaseurassa nyt merkillinen tilanne: "Vaikeaa sanoa aikataulua"

SM-liigan sarjajumboksi jäänyt SaiPa on tällä hetkellä ilman päävalmentajaa. Urheilujohtaja Harri Ahon mukaan pesti on herättänyt kiinnostusta, mutta valinta on edelleen tekemättä. Edustusjoukkue harjoittelee tällä hetkellä poikkeuksellisesti ilman päävalmentajaa.