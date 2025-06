Kultaleijona pohtii uransa jatkoa – käsillä harvinaislaatuinen kesä: "Ei tarvitse sitä sitten miettiä"

HPK:ssa viime kaudet kiekkoillut puolustaja Juuso Hietanen pohtii uransa jatkoa.

HPK:n kausi päättyi 2,5 kuukautta sitten pudotuspelien avauskierroksella, kun Ässät oli parempi voitoin 3–0. Kesäkuussa 40 vuotta täyttävän Hietasen sopimus hämeenlinnalaisseuran kanssa umpeutui keväällä, eikä uutta ole tehty.

Urallaan muun muassa olympiakultaa, maailmanmestaruuden ja Suomen mestaruuden voittanut Hietanen miettii vielä, haluaako jatkaa komeaa pelaajauraansa.

– Vähän on huilattu ja sitten on alettu kuitenkin treenailemaan. Ei mitään niin mullistavaa verrattuna edellisiin kesiin, paitsi etten ole seuran kanssa treenannut, vaan yksistään tai treeniryhmän kanssa.

Hietanen on hikoillut kesätreeneissä Hämenelinnassa ryhmässä, jossa mukana ovat olleet muun muassa Markus Nenonen, Sami Rajaniemi ja Santeri Alatalo sekä myös HPK:n sopimuspelaaja Petteri Nikkilä.

– Olen pitänyt kuntoa yllä ja treenannnut. Jos semmoisen päätöksen tekee, että vielä haluaa pelata, niin on ainakin kunnossa. Ei tarvitse sitä sitten miettiä, ettei pystyisi pelaamaan sen takia, ettei ole treenannut.

Hietanen palasi pitkältä ulkomaankiertueelta HPK:hon kaudeksi 2022–2023, jolloin teki seuran kanssa 2+1-vuotisen sopimuksen. Vuosi sitten hän lunasti optiovuoden jo hyvissä ajoin kauden aikana.

Nyt harkinta-aika venyy pidemmäksi. Hietanen ei ole asettanut päätöksenteolleen mitään takarajaa.

– Ihan tarkoituksella olen ottanut sen kanssa aikaa. Tässä ollaan vielä aika alkukesässä. Kauden alkuun on aika reilusti aikaa vielä. Tarkoituksella olen ottanut päätöksenteon kanssa suht rauhassa, Hietanen sanoo.

– Olen pyrkinyt välttämään sen, että hätiköisin sen kanssa ja jonkun aineen alla päättäisin jotain.

Juuso Hietanen on voittanut maajoukkueessa olympiakultaa ja maailmanmestaruuden sekä himmeämpiä mitaleja.

"En ole muita vahtoehtoja pohtinut"

Hietanen pelasi ensimmäiset SM-liigan ottelunsa HPK:ssa kaudella 2003–2004, eli 21 vuotta sitten. Hän sanoo olevansa onnellinen siitä, että on saanut pelata näin pitkään.

Raskas kausi vaatii kuitenkin veronsa vuosi vuodelta ikääntyvästä kropasta.

– Lähinnä se on varmaan suurin juttu, että toi on aika vaativa toi yksi kausi. Jokainen kausi vaatii paljon pelejä ja kuitenkin jokapäiväinen työ on vaan siinä tehtävä. Varsinkin, kun ikää tulee, se vaatii vielä enemmän päivittäistä huoltoa ja muuta, mitä on kyllä hyvin jaksanut tehdä.

Myös perhe täytyy ottaa huomioon suurta päätöstä tehtäessä.

– Vanhempi tytär aloittaa koulun. Kyllä se (päätls uran jatkosta) vaikuttaa moniin muihin kuin pelkästään itseeni. Päätös koskee tietysti perhettäkin ja vaikuttaa arkeen. Siinä on monta monessa.

Muualla kuin HPK:ssa pelaaminen ei ole ollut mielessä.

– Täytyyhän siinä HPK:nkin ajatukset kohdata oman päätöksenteon kanssa. En ole miettinyt mitään muita vaihtoehtoja ainakaan itse. Jos tuntuu, että vielä on virtaa pelata ja esimerkiksi HPK:n kanssa ajatukset kohtaa siitä, niin sitä katsotaan sitten myöhemmin. En ole muita vahtoehtoja pohtinut.

Eikä kyselyitä Hietasen mukaan ole tullut muilta seuroilta.

Juuso Hietanen on pelannut SM-liigassa vain HPK:ssa lukuunottamatta 15 ottelun lainajaksoa Pelicansissa kaudella 2004–2005.Mikko Lieri / All Over Press

Tapahtumarikas kausi takana

Vaikka Hietanen täyttää ensi viikolla 40 vuotta, pelillisesti uran jatkaminen olisi täysin mahdollinen vaihtoehto. Hietanen luuti HPK:n alakerrassa runkosarjassa yli 19 minuuttia ottelua kohden, mikä oli kolmanneksi eniten koko joukkueesta. Pudotuspeleissä vastuu kasvoi yli 21 minuuttiin ottelussa.

– Hyvältä maistui ja musta hyvin jaksoin pelata suht isoja minutteja ja sitä omaa rooliani siinä hoitaa, Hietanen sanoo.

– Sillain olen tyytyväinen omaan rooliini ja suorittamiseeni, vaikka niin kuin joukkueellakin, aina varmasti löytyisi paranettavia juttuja.

HPK:n kausi alkoi katastrofimaisesti, kun surkeasti pelannut joukkue hävisi neljä viidestä ensimmäisetä ottelustaan. Päävalmentaja Maso Lehtonen sai väistyä jo syyskuussa ja tilalle palkattiin kokenut Mikko Manner.

Kurssi kääntyi, ja etenkin kevätkaudella HPK keräsi pisteitä hyvään tahtiin ja kapusi runkosarjassa kymmenenneksi.

– Play offit oli tavoitteena ja vaikean alkukauden jälkeen saatiin siihen aika hyvä tekeminen päälle. Oli ylämäkiä, alamäkiä, niitä taitaa tulla kaikilla joukkueilla enemmän tai vähemmän, Hietanen sanoo.

– Kuusi joukkuetta jäi runkosarjassa taakse, että siihen voi mun mielestä olla ihan tyytyväinen lähtökohtiin nähden. Varsinkin sen vaikean alkukauden jälkeen. Siihen nähden ihan positiivinen lopputulos.

Manner solmi HPK:n kanssa keväällä jatkosopimuksen. Hietaselle pitkään maajoukkueen apuvalmentajana toiminut Manner oli tuttu mies.

– Ilman muuta olen tykännyt Mikon alaisuudessa pelata, että sitä ei tarvitse ainakaan miettiä. Se on päätöksenteon kannalta vain positiivinen juttu, että Mikko jatkaa.