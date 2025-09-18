SM-liigajoukkue Rauman Lukossa pelaava Nuutti Viitasalo, 26, on saanut Pirkanmaan käräjäoikeudessa syytteen rahanpesusta.

Käräjäoikeuden julkisten tietojen mukaan syyte liittyy laajempaan talousrikoskokonaisuuteen. Syyte on tullut vireille käräjäoikeuteen heinäkuussa.

Puolustaja Viitasalo ei kommentoinut syytettä STT:lle.

– En kommentoi asiaa tässä vaiheessa mitenkään, puhelimitse tavoitettu Viitasalo sanoi torstaina.

Hän ei kommentoinut syytettä eikä sitä, mistä siinä on kyse tai sitä, onko hän kertonut saamastaan syytteestä työnantajalleen Rauman Lukolle.

Myös seuran toimitusjohtaja Rafael Eerola kieltäytyi kommentoimasta asiaa STT:lle. Hän ei kommentoinut edes sitä, onko seura tietoinen Viitasalon saamasta syytteestä.

Viitasalon roolista ei tietoa

Viitasalon lisäksi jutussa on syytettynä viisi miestä, joita syytetään törkeistä talousrikoksista, kuten törkeistä kavalluksista ja törkeistä rahanpesuista. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Sastamalassa, Parkanossa ja Lappeenrannassa huhtikuun 2020 aikana.

STT:n tiedossa ei ole, mikä Viitasalon rooli rikoskokonaisuudessa on. Häntä syytetään perusmuotoisesta rahanpesusta.

Rahanpesussa on rikoslain mukaan kyse toimista, joilla pyritään peittämään rikoksella hankitun omaisuuden tai rikoksen tuottaman hyödyn rikolliseen alkuperään viittaavat ominaisuudet. Siitä voidaan tuomita sakkoihin tai enintään kahdeksi vuodeksi vankeuteen.

STT julkaisee Viitasalon nimen jo ennen käräjäkäsittelyä, koska hän on pelannut maajoukkuetasolla ja ammattiurheilijana häntä voidaan pitää esikuvana.

Myös kansainvälistä kiekkokokemusta

Viitasalo on urallaan pelannut Liigassa yhteensä 127 runkosarjaottelua, joissa hän on tehnyt pisteet 17+33.

Hän pelaa nyt toista peräkkäistä kauttaan Rauman Lukossa. Sitä ennen hän kiekkoili kolme kautta Lappeenrannan SaiPassa ja Ruotsin pääsarjassa SHL:ssä Malmö Redhawksin paidassa. Viitasalo on edustanut Suomea yhteensä viidessä miesten maajoukkueottelussa.