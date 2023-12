Valitaanko raiskauksesta syytetty Topi Rönni nuorten MM-kisoihin? Näin Jääkiekkoliitto kommentoi linjaustaan

Jääkiekkoliitto on puntaroinut raiskaussyytteen saaneen Topi Rönnin osallistumista maajoukkueen toimintaan. Keskuhyökkääjä pelasi viime viikonloppuna ensimmäiset ottelunsa sen jälkeen, kun hänen raiskaussyytteensä tuli julkisuuteen lokakuussa.

– On hyvä muistaa, että Suomessa tuomiovalta on oikeuslaitoksella ja syyttömyysolettama on oleellinen osa sekä ihmisoikeuksia että suomalaisia oikeusperiaatteita. Annamme nyt oikeuslaitoksen tehdä työnsä rauhassa, Tapparan taustäyhtiön Tamhockeyn toimitusjohtaja Mika Aro sanoi marraskuun alussa Tapparan tiedotteessa. Samalla seura totesi joukkueen päävalmentajan päättävän, ketkä pelaavat otteluissa.