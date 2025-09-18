STT uutisoi aiemmin torstaina, että SM-liigaseura Rauman Lukon puolustaja Nuutti Viitasalo on saanut syytteen rahanpesusta. Lukko julkaisi illalla tiedotteen asiaan liittyen.

STT kertoi, että Viitasalo, 26, on saanut Pirkanmaan käräjäoikeudessa syytteen rahanpesusta. Käräjäoikeuden julkisten tietojen mukaan syyte liittyy laajempaan talousrikoskokonaisuuteen. Syyte on tullut vireille käräjäoikeuteen heinäkuussa.

Lukko reagoi asiaan, kun se julkaisi tiedotteen verkkosivuillaan:

”Olemme tietoisia pelaajaamme koskevasta uutisoinnista. Kyse on hänen yksityiselämäänsä liittyvästä asiasta, joka on tapahtunut vuonna 2020. Asia ei liity seuraan tai hänen toimintaansa seurassa. Luotamme kaikki siihen, että viranomaiset ja oikeuslaitos selvittävät prosessin asianmukaisesti. ”

”Pelaaja itse on rehellisesti kertonut avoimesta olevasta asiasta seuralle. Nuutti Viitasalo on käytettävissä joukkueen toiminnassa normaalisti.”

Viitasalo ei kommentoinut vielä STT:lle syyteasiaansa. Nyt hän kuitenkin puhuu tapauksesta Lukon tiedotteessa:

– Luotan, että asia tutkitaan ja se saa oikeudenmukaisen ratkaisun. Tämä on ollut raskas sekä pitkä prosessi. On toisaalta nyt helpottavaa, että tämä tulee päätökseen. Oli lopputulos mikä tahansa niin kannan vastuuni, Viitasalo kertoo.