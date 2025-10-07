Jääkiekon SM-liigassa kuudentena oleva Jukurit on hyvä esimerkki positiivisen kierteen tuottamasta itseluottamuksesta.

Päävalmentaja Jonne Virtanen myhäili tyytyväisyyttään, kun mikkeliläiset päättivät lauantaina yhden JYP-voiton ja kahden TPS:n kaadon sisältäneen viikon Turussa.

– Turha tässä nyt on vähätellä mitään: katsoin tätä viikkoa, että Tepsi oli sarjakärjessä, ja sitten tuli Jyppi, joka sitten olikin sarjakärjessä, niin siitä kun otat kahdeksan kautta yhdeksän (pistettä) ja äijää vain tippuu ja uutta äijää tulee tilalle, niin yritä tässä nyt olla vaatimaton.

– Sehän on ihan hemmetin hyvin. Kiitos jätkille, Virtanen sanaili.

Virtanen kehui pelaajiensa olevan kovassa kunnossa ja sitoutuneita yhteiseen pelisuunnitelmaan. Silloin yksittäisten avaintekijöidenkään puuttuminen ei näy tulosessa.

– Vaikka sieltä nyt tippuu Jeremi Tammelaa, Aleks Haatasta, niin yv (ylivoima) jatkaa puksuttamistaan, MTV Urheilun asiantuntija Ari Vallin ihastelee.

– Se on kumma tämä jääkiekkopeli, kun tulee onnistumisia, saat muutaman voiton ja maaleja ylivoiman kautta, niin sitten se muu peli tulee mukana.

Jukurien kausi jatkuu keskiviikkona kotiottelulla Kiekko-Espoota vastaan. Perjantaina Mikkeliin saapuu vieraaksi Oulun Kärpät.

Sekä Virtanen että Vallin nostavat esiin Jukurien hyvät tulokset U20-joukkueestaan. Tästä lisää videolla.