Jukurien päävalmentaja Jonne Virtanen tunnusti kahden TPS:stä otetun voiton jälkeen, ettei hänellä ole juuri nyt syytä vaatimattomuuteen.

Jukurit nousi SM-liigassa jo kuudenneksi, kun se kukisti TPS:n viikonlopun aikana sekä kotona että vieraissa.

Taustalla oli myös viikon takainen kotivoitto JYPistä. Nyt TPS kaatui Turkuhallissa maalein 3–2.

– Turha tässä nyt on vähätellä mitään: katsoin tätä viikkoa, että Tepsi oli sarjakärjessä, ja sitten tuli Jyppi, joka sitten olikin sarjakärjessä, niin siitä kun otat kahdeksan kautta yhdeksän (pistettä) ja äijää vain tippuu ja uutta äijää tulee tilalle, niin yritä tässä nyt olla vaatimaton.

– Sehän on ihan hemmetin hyvin. Kiitos jätkille, päävalmentaja Jonne Virtanen sanaili.

Virtanen tuuletti kolmatta peräkkäistä voittoa antaumuksella. Hän sai pelaajana kohupotkut turkulaisseurasta, mutta ei halunnut tehdä illasta henkilökohtaista kostoretkeä.

– No, mä olen täällä vastustajana jo pelannut jonkun verran, ja koutsannut, mutta kyllä tänne aina kiva on tulla, Virtanen muotoili.

– Asun tuossa (vieressä). Kerkesin käydä tänään kotona ja ajoin kolme minuuttia tähän kotisohvalta, niin on se erilaista kuin Mikkelistä. Normaalisti lauantaipelin jälkeen ajelee neljä tuntia.