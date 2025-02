SM-liigassa nähdään nyt jotain suurenmoista – onko tässä jopa kevään mestarisuosikki?

Jääkiekon SM-liigassa tiistain kierroksella nähdään todellinen herkkukohtaaminen, kun sarjaykkönen Ilves isännöi sarjakakkosta Lukkoa.

Ilves on tällä hetkellä kolmen pisteen karkumatkalla Lukkoon nähden, joka on pelannut yhden ottelun enemmän.

MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Karri Kivi odottelee innoissaan tiistain mittelöä.

– Jos kaksi joukkuetta pitää nostaa ylitse muiden, niin Ilves ja Lukko ovat pelanneet kaikista ehyimmin kauden aikana. Heillä on materiaalia olemassa ja homma toimii, Kivi miettii.

Puhutaanko jopa kahden suurimman mestarisuosikin kohtaamisesta?

– Puhutaan, Kivi allekirjoittaa.

– Lukon kannalta (Eric) Gelinasin menetys oli paha juttu. Hän oli noussut niin suureen rooliin heidän joukkueensa sisällä, ja hänellä oli iso vaikutus siihen, millaisessa lennossa Lukko oli. Ilveksen kannalta hyvä juttu on ollut se, että Eemeli Suomi on päässyt loukkaantumisensa jälkeen taas iskuun. Hänellä ehti olla vaikeaa tuossa tovin aikaa, Kivi jatkaa.

Ilves ja Lukko ovat mestarisuosikkeja, mutta nyt samaan kerhoon on kömpimässä uusi seura: KalPa.

KalPa on takonut kovaa tulosta viime aikoina Liigassa.Vesa Pöppönen / AOP

KalPa esiintyi vielä syyskaudella varsin vaihtelevasti. Vaikka se väläytteli pelillisesti, kuopiolaisjoukkueen tuloskunto heitteli pahemman kerran.

Nyt KalPa on löytänyt tasaisuutta otteisiinsa. Se on 20 ottelun kuntopuntarissa toisena heti KooKoon jälkeen. Taakse jäävät sekä Ilves että Lukko.

Koetko, että KalPa on valmis mestaruustaisteluun, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi?

– Todellakin. Runkosarjaa on jäljellä enää kaksi-kolme viikkoa. Jos peli on nyt kuosissa, niin sitten se on myös keväällä kuosissa. Heillä on viime vuosilta tosi vahvoja kokemuksia vyöllään, Kivi miettii, jatkaen:

– (Tommi) Miettisen viimeisellä kaudella he hävisivät huipputasaisen puolivälieräsarjan Pelicansille, joka eteni finaaleihin asti. Viime vuonna kaikki sivusta seuranneet näkivät, että heillä oli aito sauma kaataa Tappara. Usko vain loppui. Nyt ei ole mitään tekosyitä tai esteitä, etteivätkö he voisi mennä päätyyn saakka.

– Heillä on niin harmoninen joukkue. Siellä on myös paljon Kuopio-taustaa, joka antaa omaa lisää koko tekemiseen. Nyt on se hetki ottaa mestaruus, Kivi näkee.