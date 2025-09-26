Jääkiekon SM-liigassa Kärpät isännöi perjantain Hockey Night -ottelussa (MTV Katsomo, MTV3) KooKoota. Ottelun ylle on noussut varsin herkullinen mysteeri: debytoiko NHL-taustainen Felix Sandström jo Kärppien tolppien välissä?

Kärpät tiedotti keskiviikkona, että se on tehnyt marraskuun maajoukkuetaukoon asti ulottuvan sopimuksen ruotsalaisveskari Felix Sandströmin kanssa. 28-vuotiaan Sandströmin diilissä on NHL-optio, eli hän voi vaihtaa taalajäiden puolelle, mikäli hän saa sopimustarjouksen jostakin 32 NHL-seurasta.

Oulussa Sandström tuuraa Kärppien loukkaantunutta tähtiveskaria Niklas Rubinia, joka on vähintään tovin ajan sivussa tositoimista. Sandström on pelannut urallaan 30 NHL-ottelua Philadelphia Flyersin riveissä.

Nyt iso kysymys kääntyy siihen, että debytoiko Sandström jo perjantaina Kärppien maalilla kotiottelussa KooKoota vastaan?

Kärppiin kohdistuu myös joukkueena kysymysmerkkejä sen hyvin ailahtelevan alkukauden jäljiltä. Kärpät koki viimeksi keskiviikkona tappion, kun se hävisi kotonaan Lukolle hurjin lukemin 5–7.

– Ei ole oikein vielä peli lähtenyt, MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen heitti Liigaviikko-ohjelmassa ex-seurastaan Kärpistä.

Mikä oululaisjoukkueen pelissä sitten tökkii? Entä mitä huomioita sen illan vastuksesta KooKoosta herää? Näistä lisää jutun yläreunan videolta.

Liigaviikon koko jakso löytyy täältä. Tämänkertaisessa jaksossa esille nousivat muun muassa alkukauden iloiset yllättäjät ja positiivisimmat tapaukset sekä myös ne, joilla peli ei kulje lainkaan toivotulla tavalla.

