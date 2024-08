Pelicansin huippuvahvistukselta karua tarinaa kulisseista – lupaava alku NHL-uralle katkesi sekasortoon: "Seura oli skandaalin keskellä"

Kalynuk, 27, edustaa Pelicansia yhden kauden mittaisella sopimuksella. Hän on pelannut kolmen viimeisen kauden aikana AHL:ssä 179 ottelua tehopistein 16+48=64.

– Asiat on hoidettu täällä hienosti asumisen ja esimerkiksi auton suhteen. Suomi on kiva paikka, samanlainen kuin Pohjois-Amerikka. Myös Manitobassa on melko pimeää talvella. Olen tottunut siihen.