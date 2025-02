HIFK raahaa "pettymysten ämpäriä" – löytyykö perjantain painetestissä punainen lanka?

Hockey Night Perjantai -otteluna nähdään tänä iltana HIFK:n ja TPS:n välinen kamppailu. Joukkueet lähtevät mittelöön sarjataulukon eri päistä. HIFK on viidentenä, TPS puolestaan sijalla 14. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi ennakoi illan näytelmää Liigaviikko-ohjelmassa.

– Mun mielestä heillä on sellainen pettymysten ämpäri. Kun sinne on tällä kaudella tullut joku pikku tippa, se on poksahtanut ja kuohunut, Karri Kivi lataa HIFK:sta heti kärkeen.

Punapaidat ovat kärsineet hurjan määrän loukkaantumisia. Myös peli on ollut enemmän tai vähemmän ailahtelevaa.

Kivi haluaa vertauksellaan rauhoitella HIFK:n ympärillä käytävää kriittistä keskustelua. Hän nostaa esiin joukkueen sarjasijoituksen. Helsinkiläiset ovat pysyneet viiden kärjen tuntumassa koko sesongin ajan.

– Edellisten vuosien miinupuoli on niin kova, että he tarvitsevat tänä keväänä onnistumisen, ilman muuta.

HIFK:n "syntilistalta" löytyy muun muassa kotitappio sarjajumbo Jukureille viime viikolla.

– Kyllä he hyvissä asemissa ovat kohti kevättä, jos se vaan lähtee siihen kirkkaimpaan vauhtiin, Kivi linjaa.

TPS puolestaan astelee kaukaloon povitaskussaan 6–3-voitto JYPistä. Turkulaisten kausi on ollut surkea, ja tavoitteena näyttäisi tällä hetkellä olevan liigakarsintojen välttely.

– Keskiviikkona tuli TPS:lle taas valoa, saavatko he sen play out -paikan vältettyä? Siinä on ihan tarpeeksi panosta tähän peliin, Kivi niittaa.

Perjantain Hockey Night -ottelu HIFK–TPS on katsottavissa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla. Kanavalähetys käynnistyy klo 19.25.

