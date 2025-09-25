Lähes poikkeuksetta jääkiekon SM-liigan jumboksi ennustettu Mikkelin Jukurit on järkyttänyt vastustajiaan huipputehokkaalla ylivoimalla alkukaudella. Liigaviikko iski kiinni Jukurien syömähampaaseen.

Viime kauden ylivoimainen hännänhuippu on kerännyt syksyn viidestä ottelustaan kuusi pistettä. Tämä Jukurien saldo olisi huomattavasti pienempi ilman huimalla teholla pyörinyttä ylivoimaa: Tuloksena seitsemän maalia 19:stä ylivoimasta. Teholukema 36,84 prosenttia on SM-liigan paras.

Jukureilla on ollut kaksi hyvää ylivoimakoostumusta, pyörittäjinään Aleks Haatanen ja Jeremi Tammela. Molemmat ovat kuitenkin saaneet äskettäin otteluissa kiekosta kasvoihinsa, ja mikkeliläisseura tiedotti torstaina, että he ovat neljästä kuuteen viikkoa sivussa, samoin kuin loukkaantunut puolustaja Niko Korkola. Jukurit etsii nyt urheilutoimenjohtaja Mikko Hakkaraisen mukaan ratkaisuja joukkueen vahvistamiseksi.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi kehuu erityisesti Tammelan kykyjä.

– Se tapa, jolla hän peittää ja rakentaa noita tilanteita, on yllättänyt monet.

– (Jukurien ylivoimassa) vaihtoehtoja on hirveä määrä. Jostain syystä vastustajat eivät ole millään tavalla pystyneet reagoimaan. Tuo on näyttänyt jopa helpolta, Kivi kommentoi Liigaviikossa.

Ohjelmassa vieraillut asiantuntija Juhamatti Aaltonen korostaa sen tärkeyttä, ettei ylivoimakoostumus ole "yhden tempun poni". Ratkaisumalleja on oltava useita, ja niitä pitää pystyä varioimaan nopeasti.

– Pelinpyörittäjän uhka. Hänen pitää pystyä myös laukomaan. Se on tärkeä. Silloin sitä (ylivoimapeliä) on vaikea scoutata, itsekin kyseisessä roolissa tuhoa tehnyt Aaltonen summaa.

Yllä olevalla videolla lisää analyysiä ja näytteitä Jukurien loistavasta ylivoimapelistä.

